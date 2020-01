Luis Arce regresará mañana a Bolivia para comenzar su campaña rumbo a la Presidencia

El candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, anunció hoy que mañana (martes) regresará a Bolivia para ponerse al frente de la campaña para los comicios del 3 de mayo, pese a que "no hay garantías" de un proceso electoral libre.

"Mañana voy a estar en Bolivia, por eso estamos ultimando algunos detalles", declaró Arce en una conferencia de prensa que brindó junto al expresidente boliviano Evo Morales en Buenos Aires.

Arce advirtió, sin embargo, que la candidatura de la presidenta interina Jeanine Áñez "genera enormes dudas sobre la transparencia del proceso electoral" en Bolivia. Solicitó la colaboración de la comunidad internacional.

"Hoy no existen condiciones para hacer una campaña, tenemos compañeros del MAS-IPSP perseguidos, amedrentados, chantajeados. No hay libertad de expresión, la prensa está censurada", sostuvo el candidato presidencial, que fue ministro de Economía durante gran parte del Gobierno de Morales.

En este contexto, tanto Morales como Arce solicitaron la ayuda internacional para verificar la correcta realización del proceso electoral.

"Vamos a pedir que organismos internacionales, países como España, países que nos garanticen imparcialidad puedan acudir no sólo al momento de sufragar el voto, sino durante todo el proceso, desde la inscripción de la candidatura, a ver si vamos a poder hacer la campaña", puntualizó Arce.

"Las condiciones en este momento no son las mejores para hacer una campaña electoral, pero vamos a participar porque es la única opción que tiene el pueblo boliviano", sostuvo el candidato, quien será acompañado en la fórmula por el excanciller de Morales David Choquehuanca.

La fórmula presidencial del MAS fue elegida el pasado 19 de enero en una reunión partidaria celebrada en Buenos Aires.

Morales destacó este lunes que el binomio permitirá continuar "la revolución democrática y cultural".

"Es importante dar certidumbre en la economía nacional, no descuidar el tema de inversión, tampoco descuidar el tema laboral y salarial, esa combinación ha sido tan importante para tener crecimiento", destacó el exmandatario, quien tras renunciar el 10 de noviembre, presionado por las Fuerzas Armadas, estuvo un mes asilado en México y luego pidió refugio en la Argentina.

Entretanto, la fiscal de Materia, Heidy Gil, negó hoy que se haya emitido una resolución de aprehensión en contra Arce, en el marco de la ampliación de la investigación por la millonaria malversación de recursos en el disuelto Fondo Indígena.

"Como directora funcional de la investigación no he emitido ninguna orden de aprehensión contra Arce, porque no se puede emitir directamente, sino se debe cumplir procedimientos", dijo a los periodistas.

Gil hizo esa aclaración ante un documento falso de una orden de aprehensión contra Arce que circuló en las redes sociales desde ayer, domingo.

El Tribunal Electoral convocó a elecciones presidenciales el próximo 3 de mayo, tras anular los comicios del 20 de octubre en los que Morales obtuvo su cuarto mandato consecutivo, en medio de cuestionamientos de la oposición sobre fraude y luego de un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre irregularidades en el proceso.