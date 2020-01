Más de 100 mil nuevos votantes se incorporan al padrón electoral

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, informó ayer que hasta la fecha se registraron 100 mil nuevos inscritos al padrón electoral con miras a las elecciones generales del 3 de mayo y se realizaron 170 mil cambios de domicilio.

“En el transcurso de los próximos días vamos a consolidar toda la información. Hasta el momento tenemos aproximadamente 100 mil nuevos registros que corresponden fundamentalmente a jóvenes y aproximadamente 170 mil cambios de domicilios que han sido atendidos en los centros de empadronamiento de Bolivia y el exterior. Hasta el momento Santa Cruz ha sido el departamento de mayor número de nuevos inscritos”, refirió.

Acotó que el registro se da en los cinco países donde el organismo electoral tiene un proceso de empadronamiento permanente, Argentina, Brasil, Chile, España y Estados Unidos.

El TSE habilitó 700 puntos en el país para el empadronamiento a nivel nacional.

Candidatura de Áñez

Sobre la postulación de la presidenta Jeanine Áñez, Romero indicó que el rol del TSE es llevar adelante una tarea técnicamente sólida y políticamente imparcial, independientemente de quienes sean los candidatos.

“El TSE no comenta casos individuales y en caso de que se presente algún tipo de impugnación el TSE va a resolver de acuerdo a lo que dice la norma. Como le señalo el Órgano Electoral no puede adelantar criterios sobre hechos que no se han producido hasta el momento, no hay registrada ninguna candidatura. El plazo vence el 3 de febrero”, dijo.

Romero adelantó que la próxima actividad del calendario es el registro de candidatos a Presidente, Vicepresidente y asambleístas.

“La próxima fecha importante vence el 3 de febrero que es cuando las organizaciones políticas, ya sea que vayan en alianza o que vayan de manera individual, inscriban sus candidatos”, agregó.