4.5 millones de personas requieren cuidado en Bolivia, ¿quién se encarga?

En Bolivia existen 4.5 millones de personas que necesitan cuidado. Esta cifra se refiere a niños, adultos mayores, enfermos y personas con capacidades diferentes.

El movimiento Oxfam en Bolivia reveló en un estudio que las "mujeres bolivianas dedican cerca de 7 horas diarias a trabajos de cuidado, casi el doble que los hombres, con consecuencias en su derecho al trabajo y la educación".

Entre los datos presentados, señalan que en Bolivia, "3 de cada 10 mujeres que dejaron de estudiar afirman que la causa principal fue la dedicación al trabajo no remunerado de cuidado y tareas domésticas, cuatro veces más que los hombres".

"Afectadas no somos sólo las mujeres. La población destinataria del cuidado está siendo afectada por la mala calidad, por la deficiencia de tiempo, porque las mujeres ya no queremos seguir cuidando solas o ya no podemos porque estamos en el empleo, en la política", explica la investigadora feminista, Flavia Marco, entrevistada por Oxfam.

Marco señala que frente a ese déficit "el cuidado comienza a convertirse en un problema y entonces, comienza a convertirse en agenda pública. En Bolivia recién está siendo un problema porque recién las mujeres no estamos pudiendo hacer todo al mismo tiempo, por más que estamos masivamente en el empleo desde los 80".

El informe que la institución publicó en sus redes sociales plantea el objetivo de "la democratización del cuidado en la sociedad".

"Este nuevo horizonte de transformación social basado en la redistribución del tiempo para cuidar, propone que todos: el Estado, la comunidad, el mercado, las familias y, dentro de ellas, hombres y mujeres, seamos corresponsables del cuidado de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas enfermas y con discapacidad", señala la presentación del informe.