Áñez ratifica su postulación en posesión de gabinete de ministros

La presidenta transitoria, Jeanine Áñez, ratificó su candidatura en las elecciones del 3 de mayo durante el acto oficial de la recomposición de su gabinete de ministros, con la ratificación de 17 y con tres cambios.

En la mayor parte de su alocución, la Jefa de Estado se dedicó a cuestionar las observaciones sobre la legalidad de su postulación, justificar su determinación, aclarar sobre el uso de los bienes públicos, la forma en que se hará campaña, entre otros.

“Después de anunciar que decidí ser candidata a la Presidencia para las elecciones del 3 de mayo, se han producido algunos hechos que no quiero dejar pasar por alto (…) he leído que algunos creen que yo puedo ser presidente, pero no candidata. Esta crítica tiene dos orígenes. Primero, la constitucional: no existe prohibición alguna para postularme a la presidencia ejerciéndola al mismo tiempo. Este derecho está plenamente protegido en la Constitución de Bolivia”, aseguró.

Consenso

La Presidenta refirió que se vio obligada a tomar la decisión como una respuesta a la dispersión, toda vez que, pese a realizar todos los esfuerzos, no logró unir a los actores políticos en una sola alianza.

“La gente dice que estoy poniendo en riesgo mi futuro político. ¿De qué sirve el futuro político si el país se mantiene en el conflicto? ¿Si sigue reinando la división? ¿Si Bolivia pierde la estabilidad que hemos construido? ¿Si regresamos al pasado autoritario? ¡Me juego mi futuro por el futuro de los bolivianos!”, sentenció.

Uso de bienes

Asimismo, en el acto oficial, la Mandataria recordó el uso discrecional de los bienes del Estado, los medios estatales, entre otros, que realizó Evo Morales para favorecer su candidatura, pero además de haberse apropiado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para manipular el voto, por lo que para regular el uso “estoy en la revisión de un decreto supremo que establezca un listado de las acciones que expresamente estarán prohibidas en el proceso electoral”.

Críticas

Áñez señaló que le “dolieron” las críticas , pero que no la “disminuyen” y que siendo injustas la fortalecen. “Mi corazón no tiene espacio para el odio y el resentimiento”.

“Olvidaré todas las ofensas y nuevamente les extiendo mi mano para intentar hasta el último día construir una gran alianza democrática y ganadora, que les devuelva a los bolivianos vivir sin temor y que estaremos protegidos por la seguridad jurídica de que nadie podrá armarles acusaciones falsas ni arrebatarles su libertad”, enfatizó.

Aseguró: “Mi batalla y mi energía está dirigida a que nunca mas los bolivianos tengamos que vivir bajo el totalitarismo disfrazado de democracia y de mentiras como hemos vivido estos últimos 14 años”.

Gabinete

Por otra parte, indicó que el cambio de ministros se asocia con crisis, pero que no se la debe tomar así, toda vez que se “trata de un ajuste en el gabinete para estar absolutamente segura de que todos los miembros del equipo de colaboradores están comprometidos con una gestión honesta y transparente, para bien de todos los bolivianos”.

Explicó que se ratificó a casi la totalidad de los ministros después de conversar con ellos y establecer que la prioridad continuará siendo la estabilidad de todos los bolivianos.

Sorpresa

La sorpresa en el gabinete fue la incorporación del exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas en la cartera de Educación, que tiene como finalidad mejorar la calidad de la educación.

En la oportunidad, la nueva autoridad dijo que las elecciones del próximo 3 de mayo serán regidas por el TSE y no por el poder Ejecutivo.

Eliane Capobianco e Isabel Fernández, de Desarrollo Rural y Comunicación, completan el gabinete ministerial que tienen el encargo del desarrollo y transparencia institucional en el uso de la tierra por una parte, y por otra mantener informados a los bolivianos sobre las acciones que toma el Gobierno y las políticas que se están adoptando en beneficio de la sociedad, pero con transparencia.

DESTITUYEN A DIRECTOR DE VÍAS BOLIVIA

Durante la posesión de sus ministros, la presidenta Jeanine Áñez se refirió a las críticas sobre el calendario de Vías Bolivia en el que aparecía su fotografía. La mandataria señaló que ordenó que la persona responsable de este material impreso sea removida de su cargo.

“He ordenado la destitución inmediata de dicho funcionario que hizo circular ese calendario”, manifestó la mandataria, quien además recordó que dejó establecido que su imagen no debe estar en ninguno de los ministerios “como algo obligatorio”.

El lunes, se viralizó en las redes un almanaque de 2020 con el logotipo de Vías Bolivia, en el que aparecía la imagen de Áñez y de Felix Sanjinés, director ejecutivo de Vías Bolivia.

FICHA PERSONAL

Víctor Hugo Cárdenas



Fecha de nacimiento: Nació en 1951

Lugar: Comunidad Achica Abajo, provincia Ingavi de La Paz.

Trabajo: Es político, docente universitario y consultor boliviano de raíces aymaras.

Cargos: Trigésimo quinto vicepresidente de Bolivia, desde el 6 de agosto de 1993 hasta el 6 de agosto de 1997, durante el primer gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Fundador: Fue uno de los fundadores de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), entidad que agrupa a los campesinos indígenas de Bolivia.

FICHA PERSONAL

María Isabel Fernández Suarez



Lugar de nacimiento: Oruro

Estudios: Ciencias de la Comunicación - UCB

OTROS: Ha estudiado MBA - Digital Marketing en Universidad Rey Juan Carlos

posgrado: Ha estudiado MBA Digital Marketing en IEP - Instituto Europeo de Posgrado.

Trabajo: Antes de su posesión ejercía como subjefa de prensa de la Red Unitye en La Paz.

FICHA PERSONAL

Eliane Capobianco Sandoval



Fecha de nacimiento: Nacida en Santa Cruz en 1973.

Lugar: Bolivia

Estudios: Abogada, tiene un posgrado en Catastro y Registro de Tierras y Bienes Inmuebles, realizado en Copenhague, Dinamarca.

Trabajo:

Ejercía como diputada plurinominal en representación de Unidad Demócrata (UD).

En diciembre del año pasado fue posesionada como directora regional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

MAS ANUNCIA IMPUGNAR CANDIDATURA DE ÁÑEZ

REDACCIÓN CENTRAL

Si la presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, oficializa su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Movimiento Al Socialismo (MAS) impugnará para que la actual presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, tome el mando del país después del 4 de febrero.

“Ella no fue elegida presidenta, no ha sido electa por votos para que sea presidenta electa, por lo tanto, a ella no se le exime el no renunciar. Si ella quiere ser candidata, tiene que renunciar como presidenta en transición”, dijo el diputado del MAS Henrry Cabrera.

Advirtió que el MAS impugnará ante el TSE y el Tribunal Constitucional para que Áñez dimita de su cargo de presidenta y pueda continuar con su candidatura. “El 4 de febrero, Eva Copa tendría que estar asumiendo la presidencia si la señora Jeanine Áñez se inscribe como candidata”, aseveró.

Copa apeló a la ética de Áñez para que no cometa el error de ser juez y parte en el proceso electoral del 3 de mayo. Considera que, para mantener la paz en el país, “todos los bolivianos tenemos derecho a elegir y ser elegidos. Lo que pasa con la Asamblea Legislativa, el Gobierno de transición es que ha sido senadora y la CPE es clara y dice que no hay reelección, ni para nosotros (los legisladores) ni para el Ejecutivo”.