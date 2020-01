Suspenden la declaración de Arce Catacora por el caso del Fondo Indígena

La declaración informativa del exministro de Economía y candidato por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, fue suspendida para que él y su equipo de abogados tengan acceso al cuaderno de investigaciones y tiempo para revisar el proceso. La fiscal del caso Heidy Gil informó que aún no se tiene la nueva fecha para la declaración.

#Último El exministro de Economía y candidato presidencial por el MAS, Luis Arce, llegó a la Fiscalía acompañado de sus abogados, entre ellos, Wilfredo Chávez, a convocatoria del Ministerio Público para responder por el millonario desfalco en el exFondo Indígena. pic.twitter.com/NP4KYfsCpg — ABI Bolivia (@abi_bolivia) January 29, 2020

"El equipo de abogados y la propia Fiscal han notado las fallas procedimentales en la notificación hacia mi persona, adicionalmente se ha hecho notar que ni mi persona ni mi equipo de abogados ha tenido acceso al libro de investigaciones para saber exactamente de qué se me está acusando", manifestó Arce Catacora al salir de la Fiscalía.

La exautoridad manifestó que la investigación tiene 40 cuerpo y más de 70 anexos que debe conocer, y reiteró que es inocente.

“Yo no tengo nada que ocultar, no soy un corrupto”, señaló a los medios.

Además, contó la manera que lo notificaron ayer.

“Ni siquiera yo había hecho migraciones, no tenía el sello en mi pasaporte. Bajaba las gradas automáticas para quienes conocen el aeropuerto y ahí un policía, uniformado, me toma y me dice que tiene que notificarme para una declaración el día de hoy. Yo firmé y aquí me tienen ustedes”, relató la exautoridad.

A su salida de la Fiscalía fue recibido por sus simpatizantes, quienes lo tomaron en hombros y recorrieron la calle con gritos de apoyo a su candidatura.

indice.jpg Simpatizantes de Arce Catacora en puertas de la Fiscalía. APG

El exministro llegó esta mañana a la Fiscalía acompañado de su abogado, el exministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, para declarar por el caso del Fondo Indígena.

En este caso, el exministro es investigado por el delito de incumplimiento de deberes.

Arce Catacora, llegó la mañana de ayer al aeropuerto de El Alto, apenas pisó territorio nacional fue notificado con una citación para que se presente a declarar ante la Fiscalía.