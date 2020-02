Elecciones: sólo una organización política cumplió la paridad en candidaturas

De las ocho organizaciones políticas en carrera electoral, solo una cumplió todos los criterios de paridad y alternancia establecidos en el Reglamento para la Inscripción y Registro de Candidaturas del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Conforme al análisis realizado por la campaña #PROTAGONISTAS: Paridad, Poder, Juventudes, considerando los criterios establecidos en la normativa electoral para las Elecciones Generales 2020, sólo Frente Para la Victoria (FPV) cumplió en un 100% con los criterios de paridad y alternancia. El resto de los partidos y alianzas presentan diferentes grados de incumplimiento.

La directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, alertó respecto a esta situación, haciendo un llamado al TSE a aclarar y subsanar a la brevedad posible este incumplimiento.

"No sabemos si las organizaciones políticas han incumplido por desconocimiento de la normativa, por dificultades en el manejo del sistema, por conflictos al interior de sus organizaciones o, tal vez, por falta de compromiso con los derechos de las mujeres. Nosotras, como organización de mujeres, hemos enviado una carta al Tribunal para manifestar nuestra preocupación y conocer las medidas que asumirán sobre el particular", afirmó Novillo.

En base a la normativa vigente para las Elecciones Generales 2020, la campaña #Protagonistas: Paridad-Poder-Juventudes identificó un total de 59 indicadores que surgen de la combinación de tres criterios de paridad y alternancia con dos tipos de unidades geográficas de aplicación (nacional y departamental).

PROCESO DE VIGILANCIA

El análisis realizado detalla las características del incumplimiento a la paridad y alternancia de cada organización política por tipo de cargo.

En ese sentido, se evidencia que, en el caso de las Senadurías, cinco de las ocho organizaciones políticas cumplieron con el 100% de indicadores de paridad y alternancia (FPV, CC, JUNTOS, MAS y PAN-BOL), mientras las otras tres (ADN, CREEMOS y LIBRE 21) incumplieron en uno o dos indicadores.

Resalta el caso de ADN, el cual presentó candidaturas solo en tres departamentos y las mismas son encabezadas por hombres.

En el caso de las Diputaciones Plurinominales, cuatro organizaciones políticas cumplieron al 100% los indicadores para este tipo de cargo: CC, MAS-IPSP, PAN-BOL y FPV. Resalta en el análisis de incumplimiento en Diputaciones Plurinominales el caso de LIBRE 21, ya que incumplió 4 de los indicadores.

El panorama de las Diputaciones Uninominales es el menos alentador, ya que solamente dos organizaciones políticas cumplieron con el 100% de indicadores: FPV y la alianza JUNTOS. Las otras seis fuerzas políticas incumplieron entre uno y cuatro indicadores establecidos.

Respecto a las Diputaciones Indígenas, cuatro fueron las organizaciones políticas que cumplieron el 100% de los criterios: CC, FPV, JUNTOS y MAS-IPSP; dos que incumplieron uno o dos indicadores: CREEMOS y PANBOL.

Finalmente, existen dos organizaciones que no fueron sujetas de análisis en este tipo de candidaturas por no tener ninguna postulación registrada: LIBRE 21 y ADN.

El panorama de cumplimiento de la paridad para Representantes Supraestatales es similar: dos organizaciones no cumplen al menos un indicador: CREEMOS y LIBRE 21, aunque son cinco las que sí cumplen ambos indicadores: CC, FPV, JUNTOS, MAS-IPSP y PANBOL, y una fuerza que no presentó postulaciones para este tipo de candidaturas por lo que no fue sujeta de análisis: ADN.

En términos generales, ADN presenta un mayor grado de incumplimiento de la paridad y alternancia con relación a las demás fuerzas políticas. Este partido sólo cumplió con el 58% de los indicadores establecidos.

En conferencia de prensa, representantes de las organizaciones sociales y de mujeres, que realizan el proceso de vigilancia en el marco de la campaña #Protagonistas, hicieron un llamado tanto al TSE como a todas las fuerzas políticas para dar pronta solución a este incumplimiento respecto a la paridad y alternancia en las listas preliminares de candidaturas.

"La participación igualitaria de mujeres en el ámbito político es un derecho constitucional que debe ser garantizado por todas las autoridades y respetado en el marco de estas y todas las elecciones", afirmaron. Señalaron que se mantendrán en vigilancia para garantizar que no se conculque este derecho democrático.