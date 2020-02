Aprehenden a Gustavo Torrico por el caso de sedición y terrorismo

El asambleísta departamental de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, fue aprehendido en el marco de la investigación por el caso de sedición y terrorismo.

“Totalmente ilegal, yo me he presentado al fiscal, el señor vino a mi casa y yo salí de mi casa. No entiendo ni por qué me enmanillan. Aquí no hay sedición, aquí lo que hay es que soy un compañero masista y voy a seguir siendo masista”, afirmó.

Este caso también involucra al exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, al exministro de Defensa javier Zavaleta y otras exautoridades del MAS.

La Fiscalía investiga a Torrico por las polémicas declaraciones que hizo ante los medios de comunicación, tras las elecciones generales del 20 de octubre, en medio del conflicto social y político en el país.

En aquella oportunidad, Torrico aseguró que el MAS se defenderá contra quién sea. Por ello, preguntó a las madres bolivianas, de los jóvenes que iban a las protestas convocadas por cívicos, si estaban dispuestas a sacrificar a sus hijos hasta la muerte.

Dichas declaraciones fueron tomadas como una amenaza a los jóvenes que protestaban contra el Gobierno del expresidente Evo Morales. Dijo: "Lo digo frente a la cámara: No piensen que nos vamos a quedar con los brazos cruzados, nosotros vamos a defender nuestra revolución contra quien sea".

Torrico, en un breve contacto con la prensa negó que haya sido notificado para declarar y que nunca formó parte de ningún plan de sedición en el país.