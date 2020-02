Los resultados del caso sospecho de coronavirus en Cochabamba se conocerán en hasta 20 días

COCHABAMBA |

Los resultados del caso sospechoso de coronavirus en Cochabamba se conocerán en un plazo de hasta 20 días, de momento se realizan evaluaciones clínicas y epidemiológicas, indicó el jefe de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Rubén Castillo.

“El tiempo de diagnóstico no depende de nosotros. El procedimiento es largo, que incluso puede tomar de entre cuatro hasta 14 o 20 días. Estamos sujetos a la primera etapa de diagnóstico básico”, indicó en conferencia de prensa en el Sedes.

Ayer, el Ministerio de Salud dio a conocer sobre un caso sospechoso de coronavirus en el departamento, se trata de un joven boliviano de 18 años que vive en China y que ahora está internado en una clínica privada.

Castillo explicó que el paciente, quien estudia arquitectura en el país mencionado, presentó fiebre, malestar general, dolor de cabeza, deposiciones líquidas y otros síntomas. Este caso ahora es tratado por varios especialistas como infectólogos, radiólogos, neumólogos, y demás profesionales en el área.

"Este paciente fue a un hospital privado. Existen todas las condiciones y equipos del personal que realiza la rutina correspondiente para evaluar el caso", dijo el jefe de la Unidad de Epidemiología del Sedes, Arturo Quiñones

Castillo explicó que el coronavirus tiene un comportamiento similar a la influenza, enfermedad que Bolivia atravesó en 2009, es por eso que “para esta nueva patología (coronavirus) recomendamos a la población los mismos cuidados como lavados de manos y portar barbijos”, indicó.

Momentáneamente no existe otro caso sospechoso. Castillo recomendó a la población no alarmarse con publicaciones de las redes sociales o de otras fuentes que no sean confiables.

Para prevenir los contagios, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda tomar las siguientes medidas de protección personal: