Asociaciones de periodistas del país ratifican a Glasinovic como presidente de la ANPB

Tras dos días de intensas deliberaciones, el X Congreso Nacional Ordinario de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) eligió al nuevo directorio ejecutivo nacional presidido por Pedro Glasinovic, junto a Daniel Castro como vicepresidente.

Félix Espinoza, Rodolfo Lizarazu, René Carvajal y Lidia Campos son los secretarios de relaciones, estatutos y de hacienda, respectivamente.

El encuentro se realizó en Potosí con la presencia de los presidentes y delegados departamentales de todo el país.

Asimismo, fueron elegidos como vocales Madeleine Temo, Mamerto Betanzos, Sonia Damián y Guider Arancibia. El Tribunal de Honor está conformado por Ronald Grebe, Magui Talavera Luis Velásquez, Juan Carlos Zambrana y Etzel Llanque.

whatsapp_image_2020-02-10_at_10.59.05_pm.jpeg Ronald Grebe y Luis Vásquez, dos de los cinco miembros del Tribunal de Honor. Los Tiempos

Las deliberaciones del congreso se desarrollaron bajo la dirección de José Manuel Soux, Elizabeth Arrázola y Sonia Damián, en el salón principal de Cotap.

La inauguración del encuentro, que se cumplió el 7 y 8 pasados, se realizó en el salón principal de la Casa Nacional de Moneda. El Concejo Municipal emitió una Ordenanza para declarar Huéspedes Ilustres a más de 50 congresistas que asistieron al evento.

De igual manera, el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí puso en vigencia un Decreto Departamental declarando al X Congreso de Periodistas de interés departamental y saludando su realización.

Se emitieron varias resoluciones, entre ellas una sobre el cerro Rico de Potosí, otra sobre del litio, además de la Declaración de Potosí, que sigue a continuación:

DECLARACIÓN

"La mordaza y la mentira de hace 14 años no deben volver a Bolivia. El postulado tan repetido y por eso pleno de verdad histórica: sin libertad de prensa no hay democracia, ha alcanzado en este tiempo una dimensión que llena de orgullo al pueblo boliviano y especialmente al pueblo potosino porque desde aquí se levantó, junto a otras regiones del país, la portentosa bandera de la libertad.

La valiente decisión de los bolivianos de defender sus derechos en todos los escenarios, así fuese en la calle, nos planteó a los periodistas el gran desafío de ser o no ser. La tarea por la verdad caló hondo porque siempre será una tarea común: no estábamos y no estamos solos en el esfuerzo de rescatar la plenitud de los derechos, empezando por la libertad de expresión y de prensa, de información, de opinión; en resumen, la libertad de pensar: el derecho básico de la convivencia humana.

Lo que todos sentíamos era un avasallamiento de la libertad que tenía diferentes matices, ahora con visos de continuidad. Y los periodistas resultamos el blanco de 12 leyes con artículos que afectan nuestro trabajo diario y que fueron develando poco a poco la verdadera intencionalidad de un sistema de gobierno para el que la libertad no tenía ningún significado: junto a la manipulación de la normas regulatorias y administrativas del Estado en contra de los medios se montó un aparato comunicacional destinado al adoctrinamiento atentatorio a los derechos fundamentales de las personas.

Cualquier observación a estos despropósitos se encasillaba en el teatro demagógico con el denominativo del cartel de la mentira, alentado desde el gobierno nacional y replicado a nivel regional. Lamentablemente, el gobierno lo convirtió en una política de Estado para la que destinó millonarias inversiones.

Es necesario este repaso para reafirmar nuestro apego a la libertad y para declarar con vehemencia que la tarea por la verdad no tiene tregua y no puede encandilarse al calor de coyunturas que pretenden acomodar las leyes a intereses personales y de grupo.

En ese contexto destacamos la valentía del pueblo boliviano, especialmente de las nuevas generaciones que supieron defender las libertades individuales y colectivas por encima de intereses políticos y partidarios. El periodo iniciado en noviembre pasado por la lucha consecuente del pueblo boliviano corre el riesgo de ser desnaturalizado por acciones que solo hacen prevalecer intereses de grupo o partidarios y no los grandes objetivos de la Patria.

El peligro para nuestra libertad fue incluso más allá al aflorar afinidades con los flagelos como el narcotráfico, la corrupción, la falsa nacionalización de los hidrocarburos, la manipulación de la justicia y la temática indígena, discurso sobre el medio ambiente, la supuesta descolonización y lucha contra el racismo.

Es oportuno, por tanto, convocar a un análisis sobre la intromisión de apasionamientos políticos en el noble trabajo de informar. Tenemos que levantar un escudo para proteger a la sociedad de esos afanes de manipular la opinión ciudadana.

La tarea de opinar, de informar, de orientar no puede desconocer elementales normas de respeto a los lectores, oyentes y televidentes. Y aquí en Potosí, los periodistas bolivianos ratificamos que tenemos los desafíos: proteger el estado de derecho, la democracia, la Constitución Política del Estado, la Ley de Imprenta, la voluntad ciudadana que emana de las ánforas y la defensa de los recursos naturales como el litio.

Saludamos el retorno de la democracia reafirmando que la libertad de prensa es su única garantía y que deben respetarse en este gobierno de transición y los sucesivos".