Cruz: Resultados de coronavirus llegarán en 48 o 72 horas

El ministro de Salud, Aníbal Cruz, informó ayer que se prevé que los resultados de los estudios de laboratorio que se le realizaron al paciente sospechoso de tener coronavirus lleguen desde Atlanta (EEUU) en las próximas 72 horas, máximo, contando desde ayer domingo.

“Estimamos que, en estos días, unas 48 horas a 72 horas, vamos a tener ya los resultados para hacer el descarte definitivo. La sintomatología del paciente ha mejorado bastante, también eso nos apoya a que se descarte el tema de coronavirus”, informó en una entrevista con radio Panamericana.

Desde hace días, un joven estudiante de arquitectura está aislado en una clínica particular de Cochabamba, bajo sospecha de haber contraído el coronavirus, tras su arribo al país proveniente de Singapur.

Cruz aclaró, sin embargo, que en tanto no se tengan los resultados del laboratorio de Atlanta se mantiene vigente el protocolo de seguridad y seguimiento de un equipo multidisciplinario que está manejando el caso.

Recordó que el paciente fue sometido a varias pruebas médicas en Bolivia, que dieron positivo para dengue, por lo que recibe el tratamiento correspondiente; sin embargo, dijo que en tanto no se tengan los resultados de los estudios que se realizan en el extranjero no se puede descartar que padezca o no coronavirus.

DESCARTAN CASO EN SANTA CRUZ

El director del Sedes de Santa Cruz, Marcelo Ríos, informó que oficialmente está descartado que un paciente de origen chino que presentaba síntomas de fiebre en una clínica privada de Santa Cruz sea sospechoso de coronavirus, toda vez que se superó el periodo de incubación de esta enfermedad que es de 14 días, de acuerdo a la OMS. Sin embargo, los exámenes médicos comprobaron que el ciudadano chino tiene dengue.