Jueza destituida niega afinidad con el MAS y afirma que su despido se debe a causas políticas

La exjueza Anticorrupción y Contra la Violencia Contra la Mujer de Chuquisaca, Odalis Serrano, informó que la semana pasada fue destituida de su cargo y denunció que su retiro fue a su supuesta afinidad con el Movimiento Al Socialismo (MAS), hecho que negó y aseguró que se debe a causas políticas.

"Se me acusa de tener cercanía o afinidad con el MAS, cosa que es absolutamente falsa, nunca he tenido nada que ver con ningún partido político. Tendrían que demostrar con pruebas, cosa que no hacen y es por ello que se me aparta del cargo porque además, se están siguiendo muchos procesos en el juzgado en el que yo estaba a cargo en contra de muchas autoridades y exautoridades del Órgano Judicial. No quieren ahí a una persona correcta", dijo.

Detalló que entre los procesos que se siguen en el juzgado del que fue destituida, se encuentran el del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, a quien se le sigue un juicio por supuesta prórroga de sus funciones cuando era vocal del TDJ, pero también hay procesos contra el expresidente, Evo Morales, el exministro, Alfredo Rada, comandantes de la Policía por los hechos de la Calancha, contra exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), exmagistrados del TSJ y exconsejeros del Consejo de la Magistratura.

A su juicio, su despido no tiene ninguna relación con la denuncia que presentó el viernes el abogado, Luis Ayllón, contra ella ante el Consejo de la Magistratura, porque la carta de agradecimiento por sus servicios le llegó un día antes.

Ayllón también acusó a Serrano de haber realizado persecución política contra los entonces opositores al gobierno, para privarlos de su libertad, sin fundamentos.

Por su parte, Serrano afirma que las denuncias que hace Ayllón son "absolutamente falsas", porque la acusa de haber atendido casos que ella no habría conocido y que han sido resueltos por otro juez.a