Suspenden por segunda ocasión la audiencia de Gustavo Torrico

El juez de turno de la ciudad de El Alto se excusó ayer de conocer el caso y de realizar la audiencia de medidas cautelares del asambleísta Gustavo Torrico. Se prevé que el caso retorne a La Paz y que hoy se instale la audiencia.

El acto judicial debía llevarse en primera instancia el sábado, pero fue suspendido por la recusación que presentó el acusado contra Orlando Rojas, juez octavo cautelar de turno.

Torrico fue acusado por los presuntos delitos de sedición y terrorismo, por sus declaraciones durante las protestas de 2019, cuando había advertido a las madres: “No sé cuántas están dispuestas a sacrificar a sus hijos, llevarse ese dolor tan criminal que es el sentir la muerte de tu hijo”.

El asambleísta Torrico fue aprehendido el pasado jueves por la Policía en un sector alejado de la zona sur de La Paz.

En un breve contacto con los medios, el asambleísta dijo que su detención era ilegal y que no entendía por qué lo habían enmanillado. Negó además que fuera notificado para declarar.

“Totalmente ilegal, yo me presenté al fiscal. El señor vino a mi casa, yo salí de mi casa; no entiendo ni por qué me enmanillan. Aquí no hay sedición, aquí han aprehendido a un masista y yo voy a seguir siendo masista”, aseveró Torrico