Juan de Dios Morales:“Yo sé que va a haber luz en mi caso y seré el siguiente en salir”

Faltan dos días para la apelación, hace las cuentas el empresario del caso Mochilas, Juan de Dios Morales. El martes es la audiencia que podría definir si es el siguiente en dejar el penal de San Sebastián o deberá permanecer con detención preventiva.

Morales está preso desde hace un año y cuatro meses. Es el único de los acusados que tiene esta medida; el alcalde José María Leyes también estuvo en el penal de San Antonio, pero fue liberado el 18 de noviembre de 2019 y permaneció con detención domiciliaria hasta el 13 de este mes.

Morales considera que la justicia está tomando un nuevo rumbo y ve una luz para su caso. Cuenta que le ofrecieron ir a juicio abreviado por el caso de legitimación de ganancias ilícitas y ya podría estar libre, pero la rechazó.

“Yo decía: por qué, si no he hecho nada. Pero no era para perjudicarme a mí, sino al alcalde Leyes”, contó en una conversación con Los Tiempos.

También relató que incursionó en el cemento asfáltico, porque vio una oportunidad. Se encargaba de importar este producto de Brasil para venderlo al municipio, pese a que le pusieron varios obstáculos. Luego, continuó buscando y halló otra oportunidad en las mochilas.

En ambos casos, sus ganancias eran entre 8 y 16 por ciento. No se imaginó que en las mochilas encontraría la restricción a su libertad. Se encuentra procesado por los casos I y II. En esta semana fue sobreseído por el caso de legitimación de ganancias ilícitas.

Ahora espera que el martes pueda ser libre y defenderse desde su hogar. “Que se investigue, pero que se haga de manera justa”, manifestó.

—¿ Qué pensó al ver a Leyes libre?

—No sé ya ni qué pensar. Estoy un año y cuatro meses preso por algo que no tiene ni pies ni cabeza. Tengo audiencia de apelación el martes, veremos qué sucede.

—Hace casi ya dos años. ¿Cómo tomó la denuncia?

—Cuando salió la primera denuncia, yo tuve miedo, porque sabía que era político.

—Las denuncias están sustentadas en un supuesto sobreprecio e información privilegiada, ¿cómo ve estas acusaciones?

—Nunca hubo sobreprecio (…) Presenté todas mis facturas a la Fiscalía. El plan era tener una utilidad del 13 por ciento del contrato, pero hasta ahora ni siquiera me han pagado. Tengo deudas en Santa Cruz, Cochabamba y se me han ejecutado las boletas de garantía. En la acusación no hay sobreprecio.

Sobre el segundo punto, yo hice la cotización a China desde antes que se publique la licitación, porque sólo para entenderse con los chinos se puede demorar hasta dos meses o más.

—Usted dijo a la Fiscalía que entregó 50 mil dólares a Padilla, ¿por qué dio esta declaración?

—Cuando uno está bajo presión, a veces declara lo que no debe. Yo sólo quería que mi esposa fuera libre, porque estuvo encarcelada por algo en lo que no tuvo nada que ver. Pronto aclararé esta situación.

—¿Qué pensó cuando supo del sobreseimiento en ganancias ilícitas?

—Yo sabía que esto iba a terminar en sobreseimiento, si había justicia. Gracias a Dios, con este cambio de Gobierno ahora parece que sí está habiendo un cambio (…) Sentí alivio cuando supe la noticia. Ahora quedan dos.

—¿Cómo fue el transcurso de este tiempo?

—Cuando llegué al penal, tenía amenazas, pero con el tiempo se fueron calmando y no pasó a mayores. La mayor presión la sentí del Gobierno y todo su aparato. Han utilizado a mi esposa para presionarme, fue terrible (…) Sé que esto era para perjudicarlo al Alcalde y yo he sido un daño colateral.

—¿Su esposa y sus hijos lo visitan?

—Ella (la esposa) trae a mis hijos para que los vea, pero prefiere evitar el contacto para no tener problemas legales.

Morales es delegado de trabajo y alquila celda

La cárcel de San Sebastián “es un calvario”, según el empresario Juan de Dios Morales. Es imposible caminar por los pasillos sin chocar a la gente que está apoyada contra pared o en las gradas, el hacinamiento se percibe desde el ingreso.

Hay gente descansando en el piso y el ambiente se siente más caliente por la cantidad de personas: hay 774 reclusos en un espacio para 250. Entre ellos se encuentra Juan de Dios, quien trabaja como delegado de trabajo, contó. Se encarga de emitir certificados de trabajo de los reos y controla que cumplan sus labores.

Cuenta que alquila una celda y duerme junto al dueño de la misma en un espacio ínfimo. Otros no tienen la misma suerte y deben descansar en el piso.

Morales desea salir para estar con sus hijos, a quienes se les identificó depresión. “Me dicen que causé lesiones al Estado, pero es a mí a quien han lesionado. Quién calcula la lesión a mis hijos”, lamenta.