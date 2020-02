Loza dice que no se erradica por falta de recursos y Murillo lo niega

Los cocaleros del trópico de Cochabamba señalan que el Gobierno sólo hace amenazas a los productores de coca porque hasta la fecha la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) no ha ingresado a erradicar los cultivos excedentarios debido a que no cuenta con una estrategia, logística ni recursos económicos para hacerlo. Denuncian que los ministros de Defensa y Gobierno sólo quieren reflejar una “mala imagen” del trópico de Cochabamba.

En tanto, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, reprocha al Movimiento Al Socialismo (MAS) por gastar millones y dejar sin herramientas a las fuerzas operativas de lucha antidroga y de erradicación. Asegura que el Gobierno trabaja pero con recursos limitados.

El ejecutivo de la Federación Chimoré, Leonardo Loza, dijo que “desde mediados del mes de enero, este Gobierno está anunciando casi todos los días que de tal fecha a tal fecha van a entrar (a erradicar), pero nunca entran. Creo que no tienen la capacidad estratégica ni logística e, inclusive, creo que no hay una capacidad económica para encarar este trabajo”.

Según el dirigente, “ni a los parques hasta ahora creo que han entrado”.

El viernes pasado, el Gobierno dio inicio a las tareas de erradicación con el despliegue de 1.300 uniformados, quienes comenzarían operaciones en los parques nacionales. En el acto, el ministro de Defensa, Luis Fernando López, acusó a la policía sindical del trópico de amenazar y amedrentar a los comunarios y restringirles la circulación.

El Ministro de Gobierno respondió que lo único que Loza busca “son cámaras para hablar” y, por lo tanto, no merece mayor atención porque “solamente va buscando violencia y trata de confrontar con el Gobierno. Para nosotros, no es importante el dirigente; vamos a hacer lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo es perseguir a los narcotraficantes, perseguir a los corruptos y hacer nuestro trabajo de erradicación”.

Sin embargo, admitió que sólo están funcionando dos helicópteros Súper Pumas. “Lo que se han robado los masistas han sido varios cientos de millones de dólares para dejarnos justamente sin herramientas para trabajar, pero, sin embargo, nosotros ya tenemos dos Súper Pumas en este momento funcionando a la perfección y en un par de semanas vamos a tener cuatro”.

Agregó que el Gobierno del MAS utilizaba los helicópteros “para pasear a sus familias, para llevar a jugar partidos de fútbol. Nosotros estamos reparando estos Súper Pumas para darle servicio a la población y seguir persiguiendo el crimen y el narcotráfico”.

Hace algunas semanas, señaló también que Estados Unidos repararía los helicópteros.

López, “mal informado”

Loza rechazó la declaraciones del Ministro de Defensa. Dijo que está mal informado. “No sé en qué parte habrá visto a un policía sindical, seguramente está confundiendo a nuestra vigilia que estamos realizando. Nadie en la zona del trópico controla trancas, ni clasificamos a las personas”.

Admitió que existen vigilias en las carreteras desde que el Gobierno desplazó militares y tanques con la excusa de prácticas de paracaidismo. “Nuestra vigilia va a permanecer, pero una vigilia pacífica, respetuosa, sincera, que no controla a nadie, que no dice tú pasas o tú no pasas, sino una vigilia absolutamente muy pacífica”, dijo.

Quieren “estigmatizar” al trópico de Cochabamba

En los últimos meses, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ha retomado e intensificado los operativos en el trópico de Cochabamba. Como resultado de ello, ha hallado varias fábricas de droga. Ayer informó que sólo en un día se encontraron 29 factorías en la localidad de Bulo Bulo.

Ante esta situación, el vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, dijo que el Gobierno utiliza un discurso que apunta a estigmatizar a esa región. “Quieren hacer ver que allá se defiende o se oculta la producción ilegal”, dijo.

Por su parte, el dirigente Leonardo Loza indicó que “nosotros no tenemos por qué proteger la coca excedentaria, no tenemos por qué proteger el narcotráfico. Están en todo su derecho de combatir contra esa situación, pero siempre respetando sus derechos humanos, respetando la Ley General de la Hoja de Coca como corresponde”.

Esta semana, la Policía también denunció que en el trópico de Cochabamba habrían miembros del Primer Comando Capital (PCC) del Brasil, una organización criminal.