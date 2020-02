Plantean programa Pitita, reforma impositiva e invertir dinero de AFPs

La economía puede resultar difícil de comprender para algunos, pero a la gente le preocupa cuando falta trabajo o al momento de hacer las cuentas para el hogar. A más de tres meses de las elecciones nacionales, la pregunta es ¿cómo es que los candidatos van a devolver la bonanza económica al país sin dañar el medio ambiente y dejando el extractivismo?

Las respuestas se encuentran parcialmente en los programas de gobierno de los binomios en carrera. Hay temas en común, como el litio, la diversificación productiva o el empleo. Sin embargo, también existen algunas propuestas más específicas que le invitamos a conocer.

Diversificación

Comunidad Ciudadana (CC), agrupación que tiene a Carlos Mesa como candidato, desglosa su propuesta económica en 99 puntos. Toca temas de empleo, hidrocarburos, empresas estatales, energía, entre otros.

Los principales ejes de los que se desprenden las acciones son: dejar el extractivismo, la diversificación productiva, transformación de la infraestructura, desarrollo sostenible y un nuevo tratamiento del sector extractivo hidrocarburífero y minero.

Según el representante de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Rolando Morales, los políticos siempre propusieron diversificar la economía a través de la industrialización agropecuaria. No obstante, aún es un tema pendiente y el extractivismo continúa siendo el pilar financiero del país.

Fomento al privado

Una propuesta más conservadora es la que presenta la agrupación Creemos, de Fernando Camacho. En su programa se puede encontrar una intención de impulso a la empresa privada.

Entre sus principales ideas se menciona modificar la Ley 466 para viabilizar la constitución de nuevas empresas entre el Estado y actores económicos privados nacionales y/o extranjeros.

Asimismo, proyecta la reorientación de las instituciones públicas para el fomento de la actividad privada. También explica la posibilidad de flexibilizar requisitos para que las AFPs puedan invertir recursos en empresas bolivianas.

No obstante, Camacho indica que las políticas económicas irán de la mano de los principios y valores que se busca recuperar en las familias. Por ello, dice que su principal propuesta es la creación de un ministerio de familia.

Impuestos

Se trata de un tema común que es abordado por varios programas políticos. Creemos propone la revisión de multas impositivas y administrativas desproporcionadas.

En tanto, la agrupación Juntos, de la presidenta Jeanine Áñez, proyecta: reducir el número de impuestos, tener esquemas tributarios para las pequeñas y medianas empresas (pymes) según sus posibilidades, además de impulsar un sistema tributario territorial en el marco de las autonomías y el pacto fiscal.

La representante de la Cámara de la Pequeña Industria (Cadepia), Mary Cruz Zelaya, considera importante debatir el tema impositivo, pues se trata uno de los principales factores que frena varios emprendimientos en el país. El actual sistema tributario es considerado “estrangulador” para los pequeños productores.

Juntos también propone los incentivos a la inversión y expansión de empresas y la generación de empleos. Además de la capacitación técnica y servicios de apoyo a micros y pequeños empresarios a través del programa CITE.

Economía verde

“Bolivia corazón verde de Latinoamérica” es el lema del programa de gobierno de la agrupación política Libre21 que lidera Jorge “Tuto” Quiroga. El candidato explicó que se busca combinar el cuidado del medioambiente con el crecimiento económico a través de la producción de energías que no contaminen el medioambiente.

Entre sus principales propuestas están: la construcción de gasoductos, el impulso al biocombustible, mejorar la productividad, la industrialización del litio y la siderurgia a través de empresas estatales.

Según el especialista en desarrollo sustentable Eduardo Galindo, es factible y debería ser el norte de la economía buscar el balance entre el crecimiento y preservación del medioambiente. Para ello, es preciso seguir un proceso de implementación de transformación de la tecnología.

“Ahora hay todo tipo de tecnología que mejora la productividad sin generar gases de efecto invernadero”, manifestó Galindo.

No obstante, la propuesta estrella de Tuto es la implementación del programa Propiedad InTransferible Individual de Título Accionario (Pitita). Consiste en que los bolivianos mayores de 18 años puedan tener una acción a partir de los 8 mil bolivianos en las empresas estatales. Esto con el fin de que estas industrias sean de los bolivianos.

Industrialización

La economía es “el sustento material de nuestro programa”, según el documento del Movimiento Al Socialismo (MAS), cuyo candidato a la presidencia es el exministro de Economía Luis Arce. En la propuesta destaca la industrialización de recursos para el desarrollo y la generación de empleo.

Además, continúa con el plan de exportación de energía eléctrica, para lo cual continuarían con las hidroeléctricas cuestionadas por atentar contra el medioambiente, entre otras medidas.

Seguridad jurídica

Para la organización política Pan-Bol, es fundamental garantizar la seguridad jurídica para las empresas nacionales y extranjeras. De este modo, se fomentará la inversión en el país.

Según el analista Luis Fernando García, en los programas de gobierno no se ha tocado temas como el tipo de cambio, un aspecto importante y una de las reformas que se debe hacer ante la crisis económica se avecina.

PROGRAMAS

ANÁLISIS

Es importante que el país sea barato y competitivo para ser rico

Luis F. García Analista económico

Estamos en campaña política y los políticos dicen cualquier cosa, pero estamos entrando en un proceso de crisis económica y vamos a tener que hacer ajustes por el despilfarro que se ha vivido.

Es importante que el país sea siempre competitivo, vender más, ahorrar más. Tenemos que tener precios bajos y para eso el dólar se tiene que tocar, pero de este tema nadie quiere hablar. Los países se pelean por ser baratos, sino pregúntele a la China, que todos le compran.

También se van a tener que hacer ajustes en el tema del combustible. Hay que ver hasta qué punto se puede subvencionar. Se van a tener que sincerar los precios en algún momento.

La verdad y la sinceridad son fundamentales para que todo marche. Si el país es caro, no sirve; si el dólar está preciado, no sirve; si hay inflación, no sirve.

Proponen auditar, pero no privatizar empresas

Ninguna de las agrupaciones políticas expresa una intención de privatizar las empresas estatales estratégicas como: Entel, ENDE, BoA o YPFB. Sin embargo, se proponen hacer reingenierías y auditorías para detectar todas las irregularidades cometidas a lo largo de estos años.

En el caso de la agrupación Libre21, Tuto Quiroga propone el programa Pitita para que todos los bolivianos mayores de 18 años puedan tener acciones en estas empresas. Esto les permitirá, además, hacer una fiscalización minuciosa de las mismas.

Quiroga denunció en la semana que el Banco Central estuvo otorgando recursos a las empresas del Estado, y no sólo las estratégicas, sino también las medianas y pequeñas.

En tanto, Juntos propone hacer la reingeniería de estas empresas para, de este modo, lograr una estructura que permita a cada una funcionar sin que el Estado deba inyectar recursos.

El MAS tiene una visión de recuperación en el sentido de que consideran que durante el gobierno transitorio se estaría haciendo un manejo inadecuado de estas empresas por tener una visión “neoliberal”, según indica el documento.

La analista Erika Brockman considera que ninguna agrupación se va a atrever a privatizar las empresas, pues todas están muy arraigadas en el sentir nacional.