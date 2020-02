Reyes Villa anuncia que insistirá en la unidad de los candidatos para evitar la dispersión del voto

El exprefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, señaló hoy que la próxima semana visitará a los candidatos en La Paz y Santa Cruz para pedir nuevamente que los candidatos que no llegan al 5 por ciento declinen sus candidaturas en las Elecciones Generales.

En la primera encuesta de intención de voto, el Movimiento Al Socialismo (MAS) encabeza la lista con 31,6% y muestra una dispersión del voto entre los otros siete partidos, por lo que la exautoridad señaló que se debe cumplir con el compromiso que fue firmado en la reunión en Santa Cruz para tener menos postulantes a la presidencia del país.

"Voy a ir la próxima semana a La Paz y Santa Cruz, a insistir en buscar la unidad porque si no lo hacemos, va a haber una dispersión. Tenemos que entender que esta no es una elección más, no es una elección cualquiera, es totalmente diferente. En esta elección tenemos que responder a la lucha de 21 días en las calles", dijo.

Reyes Villa afirmó que debe primar el "desprendimiento personal y partidario pero sobre todo la madurez política".

Si bien dijo que esperarán la segunda encuesta. Aseguró que antes del 3 de abril ya podrían declinar algunas candidaturas.