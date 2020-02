Ministro de Hidrocarburos anuncia la revisión de salarios en YPFB Ante denuncia de Los Tiempos sobre los sueldos exorbitantes que se pagan en YPFB Transporte S.A., el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, anunció vista

Always logra una victoria insuficiente frente a Millonarios Otra vez por un penal no convertido. Otra vez por la ineficacia. Always Ready se convirtió anoche en el último equipo boliviano en quedar fuera de la Copa... vista