Hay un fallecido en Potosí y 10.727 familias afectadas en 67 municipios

El ministro de Defensa, Fernando López, informó ayer que los desastres naturales provocados por las lluvias afectaron hasta la fecha a 10.727 familias en 67 municipios de ocho departamentos del país. Asimismo, se reportó el fallecimiento de 18 personas.

La autoridad declaró que el departamento de La Paz está en emergencia, 10 municipios tienen declaratoria de desastre y cinco están en emergencia.

En tan sólo siete días, el número de familias damnificadas aumentó de manera alarmante. El 14 de febrero, el Gobierno reportó 1.343 familias damnificadas (requiere apoyo sustancial) y actualmente ya son 2.702. En relación a las familias afectadas, incrementó de 6.423 a 10.727. Y en el caso de los municipios afectados, subió de 41 a 67.

Respecto a las personas fallecidas, la autoridad explicó que siete personas en Chuquisaca perdieron la vida por descargas eléctricas y por riadas, y por la misma causa, otras dos en Potosí. Por similares casos, en el departamento de La Paz fallecieron seis; en Tarija, una y, en Cochabamba, una.

La última persona fallecida fue reportada en Potosí, donde un minibús cayó en un sifonamiento registrado en el tramo Potosí-Huari Huari, el pasado miércoles.

Asimismo, se informó que el departamento de La Paz continúa en estado de emergencia porque las lluvias están causando pérdida de cultivos y algunas carreteras se encuentran intransitables.

“Estamos trabajando en el municipio de Curva en La Paz, actuamos en Achocalla y Cotagaita (Potosí). Esos son los tres municipios donde estamos con todo el equipamiento y los campamentos armados”, explicó.

López aclaró que su cartera de Estado tiene equipos en los nueve departamentos para actuar inmediatamente ante cualquier emergencia que se presente.

“No se trata de llevar la ayuda, se trata de ser eficientes y efectivos y entregar la ayuda a los que necesiten y ésa es nuestra labor”, sostuvo.

El Consejo Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias (Conarade) y las autoridades de los municipios se establecerá un plan nacional de prevención.

“Los alcaldes saben cuándo va a haber inundaciones y lo que tienen que prever es que no haya casas a la ribera de los ríos, no haya construcciones, no haya hospitales, no haya colegios. La prevención pasa por una gran planificación nacional de desastres naturales”, manifestó.

Desborde de ríos

El desborde de los ríos que están en la cuenca del río Mamoré provocaron inundaciones en las comunidades aledañas.

En Puerto Grether, Yapacaní, se avisó de la inundación de varias viviendas y un colegio.

La precipitaciones provocaron la crecida del río Ichilo que llegó a niveles extraordinarios (13 metros) y se desbordó en algunas zonas.

En la zona, hay otras 30 comunidades que pueden resultar afectadas por el desborde del río, debido a que los pronósticos señalan que las lluvias continuarán.

Similar situación atraviesan varias comunidades del trópico de Cochabamba, que resultaron inundadas por la crecida de ríos.

La central Independiente en la Federación Trópico, la población de Galielea en Villa Tunari y las comunidades indígenas del municipio de Chimoré fueron afectadas por inundaciones.

Plantaciones y cultivos terminaron anegados después de las lluvias y el desborde de ríos.

Las unidades de emergencia de los municipios atienden las mismas y, a medida que el agua retorna a su cauce, se realiza el recuento de los daños.

Los pronósticos señalan que las lluvias continuarán hasta mañana, por lo que existe la posibilidad de desborde de los ríos que están en la cuenca del Mamoré, que podrían inundar comunidades.

RÍOS AMENAZAN A PUEBLOS INDÍGENAS

El secretario de Medio Ambiente de la Gobernación de Cochabamba, Alan Lisperger, informó que los habitantes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y del Territorio Comunitario de Origen Yuracaré fueron afectados por la crecida de los ríos Isiboro y Chapare.

Lisperger anunció que personal se desplazará a la zona para brindar apoyo de forma directa a las familias indígenas. La autoridad aclaró que no tiene reportes sobre daños en zonas urbanas del trópico a consecuencia de las lluvias.