Gobierno descarta cierre de fronteras ante nuevo caso sospechoso de coronavirus

La ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, descartó hoy el cierre de fronteras ante el nuevo caso sospechoso de coronavirus en la ciudad de La Paz.

La autoridad aseguró que “no hay ninguna justificación para tomar una medida tan extrema”.

"Hasta el momento no se ha constatado ningún caso de coronavirus, en consecuencia, vamos a seguir evaluando y de acuerdo a ello se tomarán las medidas que correspondan", indicó Longaric.

El senador Efraín Chambi, Jefe de Bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), pidió al Gobierno activar todos los protocolos internacionales y considerar el cierre de fronteras.

“Personal del Senado y la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz se ha constituido en los aeropuertos internacionales, donde se ha evidenciado que no hay ningún plan de acción, ni de prevención para abordar el coronavirus, lamentamos que no se tomen las medidas necesarias ni en fronteras. Bolivia no está preparada para afrontar una pandemia de esa naturaleza”, advirtió el senador Chambi Copa.

El ministro de Salud, Aníbal Cruz, confirmó hoy que hay un caso sospechoso de coronavirus en La Paz. El resultado del examen de laboratorio se conocerá en un lapso de 24 a 48 horas.

“Bolivia mantiene sus medidas de prevención y control ante la alta posibilidad de la importación de un caso de coronavirus (…). Bolivia en este momento cuenta con la capacidad diagnóstica para casos de coronavirus, con la más alta tecnología disponible a nivel mundial”, indicó Cruz

Aseguró que el paciente se encuentra aislado y recibiendo la atención médica correspondiente. La persona estuvo en China el 7 y 8 de febrero, llegó a Bolivia el 13 y recién hace cuatro días presentó los síntomas.