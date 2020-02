Felipa Huanca fue aprehendida por el caso del desfalco en el Fondioc

La exejecutiva departamental de “Bartolinas”, Felipa Huanca, fue aprehendida hoy en el marco de las investigaciones por el desfalco millonario en el caso del Fondo Indígena Originario Campesino (Fondioc).

La orden de aprehensión fue emitida por el fiscal Marco Rodríguez, para que Huanca preste una declaración informativa.

Fue aprehendida en plena vía pública, en la ciudad de El Alto. El director de Migración, Marcel Rivas, informó ayer que Huanca intentó tramitar su pasaporte, pero se rechazó su solicitud.

"Yo tengo derecho de estar caminado, es una persecución política (...). Yo no he robado, yo no he hecho nada, ahora qué dirán, pero voy a defenderme", dijo Huanca antes de ser remitida a la Policía.

El director del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), Rafael Quispe, se presentó ayer en la Fiscalía para presentar un memorial y advirtió que, si Huanca abandona el país, será responsabilidad de la Fiscalía y Policía.

La exejecutiva está acusada por el delito de incumplimiento de contrato. Ella figura en la lista de personas que recibió dinero del Fondioc pero no cumplió con los proyectos respectivos.