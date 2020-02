Cae Felipa Huanca por el desfalco en el ex Fondo Indígena

La exdirigente de la Federación de Mujeres Campesinas de La Paz “Bartolina Sisa” Felipa Huanca Llupanqui, implicada en el desfalco del Fondo Indígena (Fondioc), fue aprehendida ayer, un día después de que ella intentara gestionar trámites en oficinas de Migraciones, aparentemente con el objetivo de salir del país.

La orden de aprehensión fue emitida por el fiscal Marco Rodríguez, con el objeto de que la acusada preste sus declaraciones ante instancias policiales, tras una solicitud del actual director del Fondioc, Rafael Quispe.

Huanca fue interceptada ayer en vía pública, donde fue notificada, aprehendida y conducida a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), informó el director nacional de esta oficina policial, Iván Rojas.

“Yo tengo derecho de estar caminado, es una persecución política (…). Yo no he robado, yo no he hecho nada”, dijo Huanca antes de ser remitida a la Policía.

Con relación a Quispe, dijo: “Me ha acosado, me ha difamado. Hasta ahora no me ha comprobado nada”.

La ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, dijo, por su parte, que Huanca debe dejar de victimizarse y enfrentar la justicia. “Lo que debe hacer es demostrar lo que ella dice que es inocente, aunque creo que las irregularidades son muy evidentes”, señaló.

Se esperaba que Huanca sea remitida ayer ante un juez cautelar que decidirá su situación jurídica.

Huanca fue sorprendida el miércoles tramitando su pasaporte en Migración, pero el trámite fue rechazado por una alerta migratoria.

DAÑO ECONÓMICO DE BS 121 MILLONES

El daño económico al Estado que causó la corrupción al interior del ex Fondo Indígena (Fondioc), en anteriores administraciones, fue de 121 millones de bolivianos, de acuerdo con informes preliminares.

Huanca fue denunciada en 2015 por irregularidades en la administración y ejecución del proyecto Ayni Productivo, financiado con recursos del ex-Fondioc (algo más de 99 mil bolivianos).

Recientemente la Fiscalía amplió la investigación contra la también excandidata a la Gobernación de La Paz por el MAS.