El Mallku, Román, Patzi y Condori rechazan la invitación del MAS

La convocatoria del MAS para lograr el retorno de los exmilitantes y “disidentes” del partido sufrió un duro revés.

El dirigente Felipe Quispe “El Mallku”, el exasambleísta Román Loayza, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, y el líder campesino Damián Condori descartaron participar en la reunión de unidad convocada por el jefe de bancada en el Senado del MAS, Efraín Chambi.

Ayer, Chambi convocó a los exdirigentes afines al MAS para una reunión que se realizará hoy en la noche, con el objetivo de aunar fuerzas de cara a las elecciones del 3 de mayo.

El legislador explicó que es necesario sumar a exdirigentes ante las últimas encuestas, que si bien le dan un primer lugar al MAS en primera vuelta, se avisora una derrota en el balotaje.

“El Mallku” aclaró que nunca perteneció a filas del MAS y que no es “un pasa pasa”.

“Le agradezco al senador Chambi por levantar mi nombre, pero se ha equivocado porque yo nunca he sido masista (...) Yo tengo una posición firme, yo he hablado y he escrito contra el MAS y me voy a mantener, yo no soy pasa pasa, entonces no voy a asistir”, dijo.

El exdirigente aclaró que no apoya a ningún candidato, menos a aquellos que “son enemigos de los pueblos indígenas, como Tuto Quiroga o Jeanine Áñez”

El fundador del MAS y exconstituyente Román Loayza aseveró que “son llunkus (aduladores) del Evo Morales los que me han llamado, el MAS se ha convertido en un partido tradicional y tiene un candidato k’ara (oligarca blanco) de derecha. Seguramente se ven débiles y por eso me quieren convocar. Yo no voy a ir a la invitación”, dijo a tiempo de agradecer la propuesta de Chambi.

Román aseveró que empezará los trámites para recuperar la sigla IPSP (Instrumento por la Soberanía de los Pueblos) que acompaña al MAS desde su fundación.

El exdirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Chuquisaca (Fsutcch), Damián Condori, aseveró que “ni siquiera amerita analizar esa propuesta”

“No está en mis planes (asistir). He escuchado en medios, pero no estoy en ese plan de volver o no volver. Cuando nos salimos del MAS en 2015 dijimos claramente que nos vamos para no volver”, indicó.

Aseveró que junto a varios dirigentes están impulsado un instrumento político propio (Bolivia Somos Todos), “por eso no he analizado, no amerita, con eso vamos a ir preparándonos con miras a las elecciones nacionales y subnacionales”.

Aseveró que en un ampliado definirán el futuro político de esa organización.

El gobernador de La Paz y líder de Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, que fue ministro de Educación del MAS, también rechazó la invitación y anunció que su partido convocará a una reunión nacional para analizar temas políticos.

“Como partido no vamos a apoyar al Movimiento Al Socialismo, lo habíamos definido y mantenemos esa postura, lo que vamos (a) discutir en (el ampliado de) Santa Cruz es a quién vamos a apoyar, cada departamento va a definir”, aseveró Patzi a radio Éxito.

DELGADO YA DECIDIÓ Y HOY RESPONDERÁ

La expresidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, afirmó que ya tomó una decisión sobre la invitación que hizo el senador, Efraín Chambi, para que la exlegisladora del MAS retorne a ese partido.

“Ya tomé una decisión, pero la daré a conocer mañana (por hoy)”, dijo Delgado a Los Tiempos, sin dar mayores detalles sobre su determinación.

Ayer, el senador Chambi hizo una invitación pública a unos seis disidentes del partido azul. Levantó los nombres de Felipe Quispe, Damián Condori, Édgar Sánchez, Luis Alfaro, Rebeca Delgado y Román Loayza.