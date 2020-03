Mesa: “Venimos de un fraude y podemos entrar a otro fraude”

El candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, advirtió hoy que Bolivia puede vivir “otro fraude” en el proceso electoral rumbo a los comicios del 3 de mayo, debido a la candidatura de Jeanine Áñez por la alianza Juntos y su calidad de presidenta.

“Venimos de un fraude y podemos entrar a otro fraude. El concepto es que el fraude no es solamente el fraude electoral, es el fraude de compromisos que no se cumplen, es el fraude de decir que vamos a ser candidatos transparentes y cuando estamos en el Gobierno no somos candidatos transparentes”, expresó Mesa desde Santa Cruz.

Acusó a Áñez de incumplir la promesa de no usar recursos del Estado para su campaña y de no hacer campaña en horarios de trabajo.

“Primero dijo que no iba a ser candidata, ahora es candidata, luego dijo que no iba a usar recursos del Estado y cada vez que avanzan los días se va comprobando que sí se usan recursos del Estado”, agregó el también expresidente de Bolivia.

Respecto a la propuesta de la alianza Creemos, para que todos los postulantes opositores al Movimiento Al Socialismo (MAS) dejen en blanco sus candidaturas, dijo que “alguien tiene que competir en la elección y nosotros entendemos que la unidad de lo que fue la oposición a Evo Morales la reflejamos nosotros”.

“No proponemos que se baje nadie, pensamos que aquellos candidatos con mejores posibilidades deben considerar su participación (…). Quien les habla es el segundo en las encuestas junto con Gustavo Pedraza. Sería una contradicción y una negación a la voluntad popular decir que me bajo en aras de la unidad”, agregó Mesa.

Mesa y miembros de CC llevaron a cabo hoy una reunión con abogados y estudiantes de Derecho de la universidad Gabriel René Moreno, en Santa Cruz, para fortalecer su plan de Gobierno en las áreas relacionadas con la justicia en el país.