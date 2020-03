CC acusa a Áñez de “fraude de compromisos” y Juntos critica “guerra sucia” de Mesa

ERBOL Y AGENCIAS

Las organizaciones que se disputan el segundo y tercer lugar de la intención de voto comenzaron una guerra entre sus candidatos. El postulante de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, insinuó que la presidenta y candidata de Juntos, Jeanine Áñez, podría cometer fraude. La respuesta no se dejó esperar.

Mesa cuestionó la candidatura de Áñez y la acusó de continuar incumpliendo sus compromisos, al igual que lo hizo con su postulación a las elecciones generales.

“Lamentablemente, venimos de un fraude y podemos entrar a otro fraude. El concepto es: el fraude no solamente es electoral, es el fraude de compromisos que no se cumplen, de decir que vamos a ser candidatos transparentes, (pero) cuando estamos en el Gobierno no somos transparentes”, dijo.

Mesa hizo alusión a las denuncias de uso de bienes públicos para campaña. Esto recibió respuesta del candidato a la vicepresidencia de Juntos, Samuel Doria Medina.

“Lamento que Carlos Mesa exprese su mal humor, seguramente porque no le funciona su campaña, y entre en esta guerra sucia”, manifestó Doria Medina. Aseguró que “no hay razón para plantear que se estén utilizando recursos del Estado”.

Gustavo Pedraza, candidato a la vicepresidencia porCC, respondió que “no es guerra sucia decir la verdad”.

ENTRE EL SEGUNDO Y EL TERCER LUGAR

Carlos Mesa se encuentra segundo en la intención de voto y es el principal rival de Jeanine Áñez, quien busca superar a este contrincante para encontrarse cara a cara con el Movimiento Al Socialismo.