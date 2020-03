Seis personas pierden la vida en hecho de tránsito en ruta de Tarija a Bermejo

TARIJA |

El director de Tránsito de Tarija, Anibal Rivas, reportó hoy seis personas fallecidas producto de un hecho de ocurrido la mañana del jueves en la ruta de Tarija-Bermejo protagonizado por un minivan, que chocó a tres semovientes (vacas) y terminó impactando de frente con un bus.

"Resultado de este hecho de tránsito fallecieron los seis pasajes de la vagoneta Ipsum, identificados como Huvaldina Fernández, Samuel Martínez, Claudia Aramayo, Garzo Quispe, Claudino Quispe y Achoscha Aguilar, los cuerpos han sido trasladados a la morgue del hospital. El conductor de lavagoneta Ipsum. Eduardo Mamani junto a Pedro Aguilar, pasajero del bus, fueron trasladados con vida al Hospital San Juan de Dios", informó la autoridad policial en conferencia de prensa.

Acotó que, de acuerdo con la relación de hechos, el accidente se produjo al promediar las 05h00 de la mañana en la comunidad de Ríos Negro donde la vagoneta Ipsum chocó con tres semovientes y al perder el control del vehículo el conductor impactó de frente con un bus que venía de Bermejo a Tarija.

"Lamentablemente los conductores de servicio público interprovincial no toman la precaución necesaria, el conductor no ha frenado oportunamente, existen sólo huellas de derrape, es decir no frenó en ningún momento, solo trato de esquivar una vaca y terminó chocando a otras, y por el exceso de velocidad terminó colisionando de frente con un bus", precisó.

Añadió que, de acuerdo con las primeras investigaciones del asignado al caso, el desprendimiento del tanque de gas de la vagoneta Ipsum que golpeó la cabeza a los pasajes provocó su muerte.

"Es por eso que todos estaban con traumatismo encéfalo craneal severo y destrozo a nivel craneal", afirmó.