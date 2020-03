UD responsabiliza a grupos radicales del MAS por las agresiones en Senkata

LA PAZ |

La bancada de legisladores de Unidad Demócrata (UD) lamentó hoy que grupos radicales del Movimiento Al Socialismo (MAS), que siguen al expresidente Evo Morales, hayan empañado los actos cívicos por el aniversario de la ciudad de El Alto, donde sus integrantes fueron agredidos cuando participaban en una sesión de homenaje convocada por la Cámara de Senadores.

"Lamento que estos grupos radicales, violentos, agresivos que siguen a Evo Morales continúen buscando el enfrentamiento entre los bolivianos (...), lamentablemente todo esto ha quedado no solo deslucido, sino afectado por las elecciones de quienes siguen apostando que con pedradas creen que van a imponer sus ideas", dijo el senador de UD, Óscar Ortiz.

El legislador denunció que la sesión de la Cámara de Senadores, que fue convocada por la presidenta de esa instancia Eva Copa, en la ciudad de El Alto, tuvo que ser suspendida, luego de que algunos grupos radicales agredieron con piedras, palos y huevos a los legisladores que participaban en esa actividad.

"Nos han agredido con huevos, con piedras, han agredido a todos los senadores de todas las bancadas, han agredido a los policías, a quienes agradecemos, que fueron a exponerse para poder evacuarnos y protegernos, creo que eso no es lo que quiere el pueblo boliviano y eso rechazamos, hemos trabajado intensamente por la pacificación", manifestó.

Aclaró que los legisladores participaron en los actos con un afán de pacificación y hermandad con la población de esa ciudad, pero algunos grupos radicales "que no representan el sentir de El Alto" empañaron las actividades previstas por el aniversario de esa región.

"Lamento que estos grupos radicales, violentos, agresivos que siguen a Evo Morales continúen buscando el enfrentamiento entre los bolivianos", complementó.

Por su parte, el senador también de UD, Pablo Gutiérrez, con la voz resquebrajada lamentó la actitud violenta de grupos reducidos y llamó a la unidad de la población boliviana.

"Son grupos reducidos, me sumo a las palabras que dijo el padre en la Iglesia, construyamos puentes y no muros, unámonos cambas, collas, chapacos y que no pase más esto en el país, no debería pasar, no debería haber estas diferencias", afirmó.