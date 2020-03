Rivera denuncia que quisieron imponerle programas y personal

La destitución de Gonzalo Rivera de la gerencia de Bolivia TV (BTV)no fue por “errores imperdonables” ni falta de coordinación como sostiene la Ministra de Comunicación, sino porque impuso personal y quería difundir programas parecidos a los del anterior Gobierno.

El exgerente de BTV a través de su cuenta de Facebook refiere que “lamento que se confunda coordinar con imponer”.

“La señora ministra (Isabel Fernández) tiene razón cuando afirma que es un tema de coordinación, lo que no dice es que ella no quiso coordinar una reunión para mirar el proyecto del canal de todos los bolivianos, lo que no dice es que impuso personal y quiso imponer programas muy parecidos a los del anterior gobierno”, escribió Rivera en su cuenta.

En pasadas horas, la ministra Fernández justificó su decisión al sostener que fue por una serie de errores imperdonables, fallas en el manejo de contenidos, la programación y otros.

“Siento que por ahora mi mente va quedando en blanco para digerir esa decisión política que no tiene que ver con censurar a nadie como se dice en estas redes, menos sabotear transmisiones de las autoridades del Gobierno, una falacia que no entiendo a quién favorece”, se lee en la publicación de Rivera.

ANTECEDENTES

Exministra dejó el cargo por pugnas

Una vez más, el Ministerio de Comunicación se encuentra en el ojo de la tormenta. Este despacho fue escenario de acusaciones de parte de la exministra Roxana Lizárraga que señaló que el “Gobierno transitorio ha perdido sus objetivos”.

Asimismo, se conoció el despido de varios trabajadores de los diferentes medios del Estado debido a que eran considerados fieles a la administración de Evo Morales.