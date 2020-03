Descartan casos sospechosos de coronavirus en Santa Cruz y Beni

En Santa Cruz y Beni fueron descartados dos nuevos casos sospechosos de coronavirus en personas que viajaron por países que tienen altos índices de contagios.

En la capital cruceña, una mujer de 62 años que llegó de Milán, Italia, fue internada en el hospital San Carlos, tras presentar un cuadro de fiebre; sin embargo, el responsable del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de ese departamento, Marcelo Ríos, descartó que se trate de coronavirus.

"Ha venido todo un equipo del Sedes para evaluar a la paciente que ayer entró por un cuadro de alza térmica y dificultades respiratorias", informó.

En Beni, el responsable de Epidemiología del Sedes, Antonio Castro, descartó el otro caso sospechoso en una mujer que viajó por China y que trabaja en un campamento de la empresa China Harbour, ubicada a 56 kilómetros de Trinidad.

"La persona (ciudadana china) no tiene nada, se le tomó la temperatura 36,2 grados, todos los días sus colegas le toman la temperatura; no tiene fiebre, no tiene tos, no tiene ninguna otra sintomatología", aseguró.

En el caso de Santa Cruz, la paciente estará en observación durante 14 días. La mujer de Beni ya cumplió nueve días de aislamiento.