Autoridades de Oruro llaman a la calma ante caso confirmado de coronavirus

El alcalde municipal de Oruro, Saúl Aguilar, llamó a la población a mantener la calma ante el caso confirmado de coronavirus en esa ciudad.

"Quiero convocar a todos los orureños a mantener la calma, pero si las medidas de seguridad respectivos", expresó en una conferencia de prensa.

Por su parte, el secretario de la Gobernación Marcelo López dijo que se está analizando la posibilidad de dictar una ley que permita usar recursos, de forma inmediata, para la adquisición de insumos en beneficio de la población y su protección.

Asimismo, pidió a los ciudadanos no dejarse llevar por información falsa y el pánico. "No especular con información que no esté acreditada. Las redes sociales generan desinformación en muchos casos. Los medios de información validos serán la página del Gobierno Municipal y del Ministerio de Salud".

Las declaraciones se dan luego de que el ministro de Salud, Aníbal Cruz, confirmó esta noche los dos primeros casos de coronavirus en Bolivia.

Dijo que se trata de dos mujeres, de 60 y 64 años, quienes habían viajado a Italia. Uno de los casos se registró en Oruro y el otro en Santa Cruz.

"Ambas pacientes arribaron al país sin manifestar la enfermedad", señaló, durante una conferencia de prensa en Palacio Quemado.