Marchan en 4 ciudades yÁñez presenta plan contra violencia

Las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer continuaron ayer en Bolivia. Activistas y colectivos ciudadanos marcharon en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre para exigir acciones para poner fin a la violencia contra las mujeres. A la fecha se registran 26 casos de feminicidio.

En tanto, la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, presentó el plan “Bolivia Mujer”, que tiene el objetivo de construir ciudades seguras, protegidas y libres de violencia para las mujeres.

En La Paz una numerosa marcha recorrió todo El Prado Paceño con pancartas y consignas contra la violencia. Una batucada lideró la protesta.

En Cochabamba la masiva movilización partió de la puerta de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) con cánticos como “el Estado opresor es un macho violador” y se dirigió al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), donde se realizó un mitin de protesta por la retardación de justicia en los casos de feminicidio y violencia hacia las mujeres.

Luego, las movilizadas se dirigieron al Comando Departamental de la Policía, en la avenida Heroínas, donde realizaron cánticos contra los uniformados porque representan “al Estado machista y opresor”. La protesta concluyó con un mitin en la plaza 14 de Septiembre.

El colectivo Mujeres de Fuego presentó una lista de todas las víctimas de feminicidio. Las activistas exigieron que se modifique la Ley 1173 de Abreviación Penal, que, según denuncian, beneficia a los acusados por violencia machista.

En Sucre, se realizó un mitin en la plaza 25 de Mayo, donde activistas se reunieron para recordar a las víctimas de violencia y feminicidio.

En Santa Cruz, una larga marcha de estudiantes y activistas recorrió el centro de la ciudad y terminó en la plaza del Estudiante, donde hubo varias intervenciones.

Previo a las marchas, la presidenta transitoria presentó el plan “Bolivia Mujer”. Áñez explicó que el programa pretende, entre sus muchos objetivos, construir infraestructuras para la atención y protección de mujeres en situación de violencia.

Informó que el programa tiene un financiamiento de 100 millones de dólares que son de aporte de la Comunidad Andina de Fomento. Además, señaló que estará a cargo de los Ministerios de Planificación, Justicia y Gobierno.

“Soy la peor noticia para los feminicidas, abusadores, violadores y acosadores. No me cansaré de cerrar el cerco en contra de estos agresores, asesinos y violadores, hay mujeres que hoy no están con nosotros porque fueron asesinadas por sus parejas y exparejas”, afirmó.

Ratificó el compromiso del Gobierno nacional en la lucha contra la violencia, en el marco de la declaratoria de “2020 como el año contra el feminicidio e infanticidio”.

No es la primera vez que se presenta un plan contra la violencia. En julio de 2019, el entonces presidente Evo Morales presentó un programa “de emergencia” de 10 acciones para frenar la violencia.

Además, en noviembre de 2018, Morales creó un Gabinete especial contra la violencia, aunque no cumplió con las funciones que se programó.

La Fiscalía registra 26 casos de feminicidio hasta la fecha. Sin embargo, el Gobierno señala que son 28

DATOS

Piden cambios en Ley 1173. Un pedido común en todas las protestas fue que se modifique la Ley de Abreviación Penal 1173, que, según las activistas, está ayudando más a los victimadores que a las víctimas, pues les favorece con detenciones domiciliarias y acorta las preventivas.

Policía, Justicia y FFAA, las más rechazadas. Las marchas lanzaron consignas contra la Policía, las FFAA y la Justicia, que son las instituciones más cuestionadas -aseguran- por la violencia que despliegan y la retardación en los procesos judiciales por violencia.

ONU APRUEBA DECLARACIÓN DE MÍNIMOS SOBRE MUJERES

La ONU aprobó ayer una declaración de mínimos sobre la condición de la mujer, que intenta preservar los logros amenazados en varios países, pero no busca nuevas vías para avanzar en la igualdad de género.

La declaración fue aprobada por consenso en la 64ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, reducida por el riesgo del coronavirus a su sesión de apertura cuando en realidad debía durar hasta el 20 de marzo y reunir a 12.000 participantes.

El texto adoptado retoma las líneas principales de la Declaración de Pekín que, en 1995, impulsó la emancipación y la promoción de la mujer en todo el mundo, definiendo objetivos para la igualdad de género en diversas áreas, incluida la economía, la lucha contra la violencia, las mujeres en el poder, etc.