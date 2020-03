Ministro dice que barbijos de tela no sirven, pero ambulantes los comercializan

Ante la carencia de barbijos en las farmacias del país, varios comerciantes ofrecen en las calles y mercados este material, incluso hechos por ellas mismas de diferentes tipos de tela y afirman que luego de un lavado se pueden volver a reutilizar. Sin embargo, el ministro de Salud, Aníbal Cruz, señaló que estos no son recomendables porque se pueden filtrar los virus debido a la porosidad del material.

"Los barbijos de tela no sirven por la porosidad de la tela se pueden transmitir los virus. Ningún barbijo es reutilizable. Todos los barbijos deben ser desechables", señaló la autoridad.

#ComunicarEsPrevenir | ¿Los barbijos de tela funcionan para la prevención del #coronavirus? Ministro de Salud, Aníbal Cruz responde. pic.twitter.com/Ox2ZdkZp7A

— Bolivia tv Oficial (@Canal_BoliviaTV) March 17, 2020

Los precios de los barbijos subieron radicalmente luego de que se confirmaran los primeros casos de coronavirus en el país y ahora es difícil encontrar uno en las farmacias.

En un recorrido realizado por Los Tiempos en diferentes calles de la ciudad constató que hay varios comerciantes que ofrecen barbijos hechos de forma artesal y sin las medidas de salubridad adecuadas.

Los precios oscilan entre 3 bolivianos, la unidad, hasta 7, dependiendo la zona. Incluso, hay en diferentes modelos y tamaño.

“La gente como no quiere gastar y luego botarlo, prefiere lavar su barbijo, es por eso tenemos de varios tipos de tela para que siga utilizándolo”, indicó una ambulante del sector de La Cancha.

Así como ella, varios comerciantes se instalaron en puntos estratégicos de la ciudad para ofrecer este producto que no está aprobado por las autoridades sanitarias.

Cruz instó a las personas a evitar este tipo de barbijos debido a que no son efectivos y quien lo porte se expone al fácil contagio con una persona que tiene el virus. También insistió en que solo las personas que tengan síntomas como tos o fiebre deben portar.

El infectólogo Faustino Torrico explicó que el tiempo máximo de un barbijo debe ser hasta cuatro horas continuas. "Incluso para sacarlo hay que tener cuidado porque si se lo manipula con las manos también se puede contaminar", acotó el galeno.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que si se utilizan mascarillas, es esencial usarlas y desecharlas adecuadamente para evitar que sean ineficaces y que su uso incorrecto agrave el riesgo de contagio.

Tipos de barbijos

Existen dos que son usualmente utilizados. El primero es conocido como barbijo quirúrgico empleado por las personas que tienen infecciones respiratorias para que no elimine secreciones en el ambiente. También es usado por los médicos cirujanos para evitar que sus secreciones expongan al paciente.

El otro barbijo es también conocido como una “máscara” más sofisticado y, por ende, de mayor costo porque tiene poros mucho más pequeños. Tiene la posibilidad de que se sella a todo alrededor y no entra prácticamente ninguna partícula. Éste no solo protege de casi todo microorganismo, también si hubiera vapores o humo en el ambiente.

La OMS recomienda:

• Póngase el barbijo cuidadosamente de modo que cubra la boca y la nariz, y ajústelo ceñidamente para que no haya huecos entre la cara y la mascarilla.

• Procure no tocarlo mientras lo lleva puesto.

• Tan pronto como el barbijo se humedezca, cámbielo por otro que esté limpio y seco.

• No vuelva a usar los barbijos.