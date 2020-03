Eduardo Rodríguez: “Bien comprendido, el fallo de la CIJ puede ser mutuamente favorable”

El exagente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, ratifica que el fallo adverso de octubre de 2018 por la demanda marítima no significa que se hayan cerrado los temas pendientes con Chile, al contrario, asegura que la sentencia reconoce su existencia y plantea un camino de soluciones en el marco de la buena vecindad.

Rodríguezfue agente de Bolivia ante La Haya desde marzo de 2013 hasta finales de 2019.Desde junio de 2016 también fue designado como representante ante el organismo internacional por la demanda de las aguas del Silala.

Así, el expresidente conoce los pormenores del proceso marítimo y hoy, tras año y medio del fallo adverso del 1 de octubre de 2018, en entrevista con Los Tiempos, hace un balance del litigio y también del porvenir de la centenaria demanda boliviana.

A 18 meses del fallo adverso de la CIJ, ¿cómo se encuentra la demanda marítima boliviana, en mejor o peor posición?

Bolivia sostiene la demanda para recuperar su cualidad marítima perdida en 1879 y desde entonces intenta diversas gestiones de orden diplomático, político y judicial que no han logrado los resultados esperados. En octubre de 2018, la CIJ desestimó la causa que perseguía el reconocimiento de la obligación de Chile de negociar con Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico con base precisamente en todos los antecedentes anteriores.

El fallo desconoció la existencia de una obligación exigible judicialmente, pero, al propio tiempo y en su mismo texto, reconoció que Bolivia y Chile tienen una larga historia de intentos para resolver el tema de la mediterraneidad, un problema pendiente que puede abordarse a través de negociaciones significativas bajo el espíritu de buena vecindad.

Considero que, si bien se trata de un fallo adverso, la intervención judicial no cerró definitivamente la existencia de un tema pendiente entre los dos países, al contrario, es la propia CIJ la que reconoce su existencia y proyecta un camino de soluciones concertadas.

Después de 140 años de sostener nuestra causa marítima y haber intentado múltiples vías, sólo cabe persistir, pero reparandosiempre en la reflexión, la autocrítica y explorando fórmulas viables por encima de las frustraciones, los mitos o la conveniencia política coyuntural. El fallo pone a los dos países en una posición que bien comprendida y proyectada puede ser mutuamente favorable.

Hacia dónde debe redireccionar Bolivia -si es que debe hacerlo- su relación con Chile.

La diplomacia es la mejor herramienta para resolver pacíficamente las diferencias entre los Estados; la diplomacia ha probado ser más efectiva que las guerras o los pleitos, pero requiere consistencia y perseverancia.

El fallo de la CIJ ha marcado el camino a seguir, éste no es el judicial o por lo menos no ha respondido a la estrategia diseñada para la demanda boliviana. El caso abre una serie de comentarios y artículos que recién comienzan a decantar una evaluación comprensiva. El camino más objetivo es el de la aproximación política y diplomática entre Bolivia y Chile, lo sostiene la CIJ y abundan en razonamientos las opiniones anexas de su presidente y algunos de los jueces. La invocación del espíritu de “buena vecindad” no es sólo una retórica forense, sino que constituye uno de los pilares del derecho internacional y la relación entre Estados.

Si Bolivia adopta una política exterior consistente con esta noción y acerca una agenda de intereses comunes con su vecino podrá iniciar un nuevo tiempo de entendimientos. También Bolivia debe aprovechar otros instrumentos como la Convención de Naciones sobre Derechos del Mar (Convemar).

¿Qué reflexiones y enseñanzas ha dejado el proceso?

Son varias, cabe destacar algunas. El proceso ante la CIJ surge y se conduce a partir de decisiones calificadas y colectivas, en tanto se procesan con la intervención de diversas autoridades, exautoridades, instituciones, profesionales, técnicos, nacionales y extranjeros en diversas capacidades a través de las cuales se toma la decisión de iniciar el proceso y sus líneas argumentales.

Es posible sostener que pudo haberse definido no demandar o hacerlo de otra manera, pero la decisión apostaba a un resultado posible, con los márgenes de riesgo propios de cualquier contencioso, y éste era uno muy antiguo en el que también se podía obtener un resultado adverso.

Es posible también argumentar que los riesgos asumidos tenían correspondencia con el maximalismo de las expectativas, de las opiniones generalizadas y del propio texto constitucional de 2009, pero concurrían los desarrollos del derecho internacional y algunos precedentes que avalaban la decisión. Otra reflexión tiene relación con los alcances y la efectividad del derecho y la justicia internacional. El fallo de octubre de 2018, que comienza a generar comentarios especializados, ha marcado el temperamento positivista del Tribunal que se ocupó de resolver los estándares de prueba para establecer la obligación de negociar en abstracto y no resolver cuál era su obligación primaria, la disputa entre dos Estados. Bolivia debe seguir trabajando en el asunto con políticas de Estado que superen las administraciones presidenciales, las gestiones de cancilleres, embajadores o agentes.

¿El Gobierno transitorio tiene algún papel en este proceso?

Al Gobierno transitorio le quedan semanas de gestión y desconozco si asumió alguna política sobre el particular, al margen de negar cualquier contacto con quienes solicitamos transmitir la información pertinente. Son temas de Estado y merecen ser asumidos con la mayor amplitud y seriedad posibles.

FICHA PERSONAL

Eduardo Rodríguez Veltzé

Fecha de nacimiento: 2 de marzo de 1956, Cochabamba

Abogado (UMSS), exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, expresidente de la institución, expresidente de Bolivia (2005-2006), exagente de Bolivia ante la CIJ (2013-2019) y exembajador.