Sociedad de Neumólogos: “Si hay cuarentena completa se estiman 11 mil casos en Bolivia”

COCHABAMBA |

La crisis del coronavirus en Bolivia está entrando en la etapa más crítica, coinciden expertos de diversas áreas de salud. Según proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 80 por ciento de los pacientes que sean infectados por el Covid-19, podrán ser atendidos en sus domicilios; el 15% requerirá internación y el 5% terapia intensiva.

En este último porcentaje que engloba a los casos críticos, se requerirá la atención de neumólogos, quienes serán “la última línea” de combate contra la pandemia.

El presidente de la Sociedad Boliviana de Neumología, Antonio López, explicó a Los Tiempos que la situación es complicada y que según las estimaciones, si hay una cuarentena completa, “se estiman en el país -en los próximos cuatro meses- 11 mil a 12 mil casos” confirmados de coronavirus.

Ante ello, señala que la cuarentena es una etapa fundamental, porque de su éxito dependerá la gravedad de la pandemia en las próximas fases. Sin embargo, adelanta que “va a haber costo, de vidas y económicos”.

López señala que además de la cuarentena total, solicitaron al Ministerio de Salud y a la comunidad que nos brinden las cosas más importantes como los equipos de bioseguridad en cantidad suficiente y también la cantidad de pruebas.

¿Cuántos neumólogos hay y cómo se preparan para la pandemia?

Nuestra sociedad de neumología cuenta con más de 100 asociados. En esta contingencia estamos tratando de hacer la difusión, educación, propuesta, mensajes, comunicados tanto a la sociedad como a los miembros.

Es interés particular y de cada doctor el tratar de participar en las guías y lineamientos que el Gobierno y la OMS han lanzado. Esta enfermedad, esta pandemia necesita muchas especialidades, primero la epidemiología e infectología, ellos hicieron las guías, son los llamados a eso y, luego, fuimos invitados nosotros a poner nuestro granito de arena.

El 20% de estos casos que se van a dar requiere internación y 5% de estos serán casos graves con terapia intensiva. Del 80% que no necesitará internación, el 40% pueden ser casos de neumonía leve y pueden ser manejados de manera ambulatoria.

Por eso es importante que nos digan cuántos casos se pueden prever. Hemos pedido que se hagan las proyecciones, hemos pedido que se haga la cuarentena total, estamos pidiendo al Ministerio de Salud y a la comunidad que nos brinden las cosas más importantes como los equipos de bioseguridad en cantidad suficiente y también la cantidad de pruebas.

¿Hay condiciones para enfrentar la pandemia?

El 5% que va a llegar a terapia va a depender de la cuarentena. Esto es importante, eso significa que si la cuarentena se cumple, la estimación de casos de aquí a dos semanas va a ser mucho menor de que si la cuarentena es parcial o no se hace. Es responsabilidad de todos, los neumólogos vamos a ver los casos más graves.

Nosotros estamos preparados profesionalmente, pero no para atender la cantidad de pacientes que puede haber si es que no se cumplen las medidas.

Es de su conocimiento, durante varios gobiernos no se hizo nada en salud, por eso hemos estado molestando y protestando.

Corremos pues riesgos, de lo que puede llegar a pasar si es que no se hace la cuarentena total, si la hacen parcial o no se hace la cuarentena, vamos a ser totalmente rebasados, incluso en el mejor de los escenarios nos han dicho los epidemiólogos que si hay una cuarentena completa se estiman en el país -en los próximos cuatro meses- 11 mil a 12 mil casos. El 80% en el mejor escenario tiene que ser atendido en domicilio o se va a tener que contratar albergues porque la gente lamentablemente no se cuida.

Hay un 20% de esos once mil (casos) que va a requerir hospitalización, un 15% en salas normales y 5% en terapia intensiva, esto es el mejor de los escenarios. Hay que hablar con epidemiólogos.

¿Hay la cantidad suficiente de neumólogos para este escenario?

Ahora tememos en Bolivia residencia en neumología, pero no todos son miembros de la sociedad, debemos ser hasta 140 pero afiliados con cuotas al día son aproximadamente 100.

Es un número bajo, es una de las especialidades más requeridas, neumología es una de las más completas. Debemos tener una formación clínica completa, tememos ramas donde nos dedicamos a infecciones, cáncer, a enfermedades obstructivas, hacemos medicina del sueño, terapia intensiva.

Es subestimada la cantidad de neumólogos que tememos. Ese 20% de pacientes graves viene para los neumólogos, pero el 80% de casos leves los puede atender cualquier médico.

¿Cómo están las capacitaciones?

Para el coronavirus, la capacitación la hace cada uno, son cursos pequeños, estamos aprendiendo, la información que viene es muy dinámica, que se suman nuevos datos de letalidad, cambia en cada país, las cepas, si hay inmunidad, cuánto vive el virus, hay conjeturas de estudios y, sobre todo, el tratamiento, no hay uno definitivo.

Donald Trump, antes de que se termine la investigación ha dicho que se va a usar un antiviral, sin que se terminen las pruebas. Así están las cosas en el mundo, esta enfermedad está moviendo todo.

En EEUU están faltando reactivos ¡en EEUU! Aquí por eso estamos pidiendo más.

Ahora lo más importante para evitar el colapso, la sobrecarga de servicios de salud hospitalarios de aquí a dos semanas, en esos casos graves del 20% en el peor de los escenarios, es que nos ayude la gente siendo responsables en la cuarentena, porque eso no va a costar dinero.

Hay proyectos de hacer hospitales de campaña, de montar hospitales transitorios, estamos trabajando en ello y también vamos a seguramente a gastar más; va a haber costo, de vidas y económicos.