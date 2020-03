Coronavirus: experto explica tres escenarios posibles de la pandemia en Bolivia

COCHABAMBA |

La cuarentena contra el coronavirus se cumple a medias en el país y esto preocupa a los expertos en epidemiología.

Yercin Mamani, doctor en salud pública, docente e investigador en temas de epidemiología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), realizó un estudio sobre la estimación de casos esperados de Covid-19 en Bolivia, según escenario epidemiológico.

El experto señala que las proyecciones muestran tres escenarios: el positivo, en el que se cumple la cuarentena y se estiman 11 mil casos positivos; el intermedio, con un cumplimiento a medias del aislamiento, en el que se prevén 34 mil casos; y el negativo, sin cuarentena, en el que se pronostica 116 mil casos.

Los dos últimos escenarios podrían significar el colapso del sistema de salud en Bolivia, por ello señala que se podría requerir una mayor rigidez en las medidas.

Informe epidemiológico Estudio de proyección epidemiológico. Yercin Mamani

Nos explica brevemente los hallazgos de su investigación.

Cuando se hace un análisis epidemiológico de una pandemia como la que se está viviendo en Bolivia, necesitamos primero hacer el cálculo de la cantidad de casos que se tienen en las primeras semanas del brote epidémico.

Se toman parámetros internacionales sobre cuánta es la incidencia de contactos que tienen cada una de estas personas y ahí se calcula, se llama de manera técnica, un número reproductivo básico. Se estima desde 1,5 hasta 2,4 y en el peor de los casos son 3,5 personas.

¿Qué quiere decir? Que de todas las personas o contactos que tenga la persona que tiene la enfermedad, cuatro van a dar positivos. Pueden ser más o pueden ser memos, pero en promedio cuatro llegarían a dar positivos.

En base a ello, calculamos tres niveles de incidencia. La incidencia es la cantidad de personas que llegan a ser infectadas o son contacto de estas personas del total de la población. En Bolivia tememos 11 millones de habitantes y ahí plateamos tres escenarios.

Uno donde la incidencia de contactos es baja ¿cuándo ocurre esto? Cuando nos encontramos en una cuarentena, como en este momento. Entonces, tememos una movilidad muy baja y por ello la cantidad de casos positivos van a ser mucho menor.

Pero puede ocurrir un aislamiento casi parcial como la semana pasada, cuando la restricción era hasta las 18:00, era casi normal, entonces la gente se movilizaba desde la mañana y parte de la tarde, entonces en este escenario lo que se espera es que la incidencia media de contactos sea del 3% del total de la población, de los cuales la cantidad de positivos ya se incrementa. Este es el segundo escenario.

Y el tercer escenario, el más negativo, cuando hay una movilización, libre como la primera semana, entonces la incidencia de contactos es mucho más amplia, del 5%, y otro factor que se considera es la cantidad de positivos que se dan en todos estos contactos.

En el escenario positivo calculamos 10% y también en el intermedio, y en el escenario negativo es de 20% de todos los contactos, que darían positivo, que es el parámetro que se utiliza en nivel internacional.

Informe epidemiológico Proyecciones de casos según el estudio. Yercin Mamani

¿De cuántos casos estamos hablando?

En el escenario positivo, hablamos que en cuatro meses del total de la pandemia en toda Bolivia llegaríamos a tener más de 116 mil personas que serán contactos, de ese número estimamos que 11 mil pacientes darían positivos. De estos 11 mil, 268 serían pacientes críticos que necesitarían terapia intensiva.

Entonces, este número todavía es manejable. Se escucharon reportes que dicen que en toda Bolivia hay 150 a 200 camas de terapia intensiva, incluyendo hospitales privados y seguridad social.

Entonces, 268 es un número que se puede manejar con esta cantidad de unidades de terapias que tememos.

Pero en un escenario negativo, donde existe una movilización libre, donde no se respeta la cuarentena, esperaríamos que más de medio millón de personas en Bolivia serían contactos de estas personas que son positivas. Porque seguirían moviéndose, el diagnóstico no se haría de manera adecuada, etc.

De este medio millón de contactos, poco más de 116 mil darían positivos y de estos aproximadamente 2.676 necesitarían terapia intensiva. Entonces este valor prácticamente se quintuplica, la cantidad de unidades que tememos no solo en terapia intensiva, sino también para pacientes sintomáticos y también de la cantidad de pruebas de laboratorio que tendríamos que hacer.

Es un número muy grande donde el sistema de salud prácticamente se vería colapsado como ha ocurrido en Italia, España y es el mismo rumbo que van siguiendo Argentina y Brasil.

Por ello, es que la medida de la cuarentena ha sido tan precipitada, debo decir que el país que ha declarado la cuarentena en la menor cantidad de tiempo posible, prácticamente poco más de una semana desde el primer caso, donde directamente se ha declarado la cuarentena total, ha sido Bolivia.

Pero una cosa es la declaratoria de cuarentena por parte del gobierno, por las gestiones que hemos realizado en base a este estudio, pero hay que ver la obediencia que tiene la población.

Son números preocupantes ¿Hay condiciones para enfrentar una situación así?

En el escario positivo, sí. Porque recordemos que en los casos positivos, simplemente podrían manejar con aislamiento a nivel domiciliario, no todos los pacientes van a necesitar hospitalario.

Hay un dato, del total de pacientes positivos, el 81% de ellos van a cursar una enfermedad leve, o sea les dará fiebre, tos, malestar general, como una gripe cualquiera y se termina ahí.

¿De qué depende? Del sistema inmunológico, de las defensas que tengan las personas, si no tiene una enfermedad de base como diabetes, cáncer u otra crómica, esa persona no va a ser un cuadro crítico, lo va pasar como si fuera una gripe.

Pero lo que nos preocupa es que de este total, el 20% de esa población va a ser un paciente que va a tener un cuadro severo que sí va a necesitar hospitalización, y un 5% va a necesitar terapia intensiva, por eso el número de terapia intensiva es pequeño en comparación al total, en los tres escenarios, porque no todos los contactos van a dar positivo y no todos los positivos van a temer un cuadro severo. Pero esto no significa que nos vamos a descuidar.

Del 100% de los pacientes que existen con coronavirus, solo el 2,3% llega a fallecer. Dicho de otra forma, tememos 97,7% de probabilidades de sobrevivir.

En un escenario positivo, tememos la capacidad, no nos veríamos rebasados, tememos los recursos, se han estado haciendo los planes ya desde febrero cuando tuvimos el primer caso sospechoso, desarrollamos planes de contingencia, se evaluaron establecimientos de salud, igual de la seguridad social.

En el escenario negativo ese valor se quintuplica y, por ende, muestro sistema de salud de hecho va a ser colapsado, entonces por eso las medidas en este momento han sido asumidas de manera rápida, pero lo que necesitamos es que la población cumpla con esta cuarentena.

¿Es fundamental hacer pruebas? ¿Cuántas se necesitarían?

Exactamente, todos los contactos, las personas que han entrado en contacto necesitan hacerse la prueba de laboratorio. Pero en este momento solo se está haciendo la prueba a las personas que presentan síntomas.

El Ministro de Salud ha mencionado que habían 2.700 kits de prueba y se han utilizado hasta este momento cerca de 250, entonces rápidamente se va a ir colapsando esta parte, esta semana el ministerio también ha anunciado se está haciendo la adquisición de 7.000 kits de laboratorio, pero considerando un escenario positivo, porque también en el mercado no están tan disponibles estos kits.

¿Cuántas unidades de terapia se necesitaría en cada escenario?

De los más den 100 mil contactos en el escenario positivo y de los más de 11 mil pacientes que darían positivo, solo cerca del 5%, o un escenario positivo un 2,3%, van a necesitar terapia intensiva, entonces en el escenario positivo son 268 a nivel de toda Bolivia.

Existen varios reportes, algunos que dicen que en el país existen 140 camas de terapia, otros dicen 160 o 200 el mejor reporte, incluyendo las privadas y seguridad social.

Entonces 268 pacientes críticos sería manejable porque no quiere decir que todos los pacientes van a llegar al mismo tiempo, sino algunos pacientes van a tardar, otros lamentablemente van a fallecer y, por ende, van a ir circulando los pacientes y con esa cantidad de terapias que tenemos podría ser un numero manejable.

Pero cuando ya pasamos a un aislamiento parcial, a un escenario intermedio, necesitaríamos 800 camas y si pasamos a una movilización libre-sin cuarentena- más de dos mil camas.

Aunque circulen cada día, nos veríamos superados, porque la cantidad es 5 veces del escenario positivo. Eso es lo que no queremos llegar y por eso se están tomando estas medidas de manera apresurada y se va a necesitar probablemente más rigidez.