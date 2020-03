Productor de durazno denuncia entre lágrimas abuso policial; Comando de Tarija indaga el caso

Con lágrimas en los ojos, un productor de durazno de Tomayapo, Tarija, denunció ante los medios el abuso policial al que fue sometido al regresar a su domicilio tras repartir sus productos en centros de abasto tarijeños.

“Yo llegué el sábado por la noche a vender mi durazno en Tarija y después con el dinero me compré un quintal de harina y azúcar para irme a mi casa, sin embargo en la EPI de Los Chapacos me agarraron y me quitaron todo lo que compré para mis hijos y me pidieron que pague 500 bolivianos para recuperarlo y yo no tengo el dinero”, relató el ayer, afligido, Candelario Soruco.

“Yo no he obrado mal, solo vine a abastecer a un mercado y me estaba dirigiendo a mi casa, pero nos han cerrado el paso y nos ha tratado mal ese sargento Mendieta, y todavía me acusó de que yo le falté al respeto”, señaló.

Si bien existe una cuarentena total en el país para evitar la propagación de coronavirus y con una multa de 500 bolivianos para los infractores, el Decreto señala que las personas que abastecen los mercados tienen libertad de circulación dentro de los horarios permitidos.

El periódico La Voz de Tarija informa que el comandante departamental de la Policía de Tarija Eduardo Vargas, indicó se trataría de un caso aislado y que se realizará una investigación a fin de conocer ambas versiones y tomar una determinación.

Por su parte la delegada departamental de la Defensoría del Pueblo en Tarija, Carola Romero instó al Comando departamental de Policía el inicio de acciones disciplinarias contra aquellos servidores policiales que presuntamente hubieren cometido atropellos en contra del ciudadano.