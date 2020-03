Familia observa cinco irregularidades que derivaron en muerte de paciente con Covid-19

La familia de Richard S. K., un ejecutivo de empresa de telecomunicaciones que falleció por Covid-19, dirigió una carta pública a las autoridades de salud nacional y de La Paz exigiendo que se sancione a los responsables del trato “negligente” que, aseguran, derivó en la muerte del hombre de 50 años, y pidieron que se corrijan las fallas en los procedimientos de pacientes con coronavirus para evitar que otros bolivianos sufran lo mismo.

La misiva está firmada por Claudia G., esposa del fallecido, y tiene el objetivo de que “todos conozcan las circunstancias y los hechos que en nuestro criterio imposibilitaron que Richard reciba una atención médica oportuna y de calidad”. En el documento se detallan al menos cinco irregularidades que los funcionarios de salud habrían cometido, ocasionando el fatal desenlace.

La carta explica que el ejecutivo llegó de Nueva York el pasado 17 de marzo y al día siguiente empezó a sentir molestias, por lo que decidió guardar reposo.

El lunes 23 de marzo, solicitó al Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz que le realicen la prueba de Covid-19. La familia denuncia que la institución de salud tardó 48 horas en responder. Es la primera irregularidad.

El jueves 26, aún sin reporte de laboratorio, el paciente se dirigió a la Clínica del Sur, donde fue atendido por el médico neumólogo y aislado. Mientras esperaba por la consulta, el Sedes comunicó directamente a la Clínica del Sur que la prueba era positiva.

“Hasta ahí, todo estaba bien. Le habían empezado a administrar oxígeno y la medicación recomendada. Al día siguiente empiezan una serie de acciones que sin duda alguna son responsables del fatal desenlace”, señala la carta.

Al mediodía del viernes 27 de marzo, explica la esposa, les comunicaron que una ambulancia —no se sabe si de Sedes o la Alcaldía de La Paz— recibió la instrucción de trasladarlo al Hospital Municipal de La Portada y que el Ministerio de Salud habría instruido que todo paciente diagnosticado con Covid-19 debía ser tratado en ese establecimiento.

“La ambulancia no tenía camilla y el paciente llegó en mal estado a La Portada”, denuncian. Se trata de la segunda irregularidad.

Los familiares aseguraron que llevaron medicinas y otros insumos para el paciente. "

"Lo que no nos habían dicho es que ese hospital no contaba con tomógrafo ni con un intensivista permanente que pueda colocar el respirador a los pacientes, elementos básicos para tratar la enfermedad. La atención de la directora no sólo fue descortés, sino torpe y desconsiderada”, señalan, a tiempo de contar que se contactaron incluso con el alcalde Luis Revilla. Esta es la tercera irregularidad.

La carta continúa: “Nos hacemos las siguientes preguntas: La primera, cómo es posible que las autoridades de salud deriven a un paciente diagnosticado con Covid-19 a un centro que no tiene un tomógrafo, ni siquiera un intensivista. ¿Por qué el Sedes autorizó el traslado del paciente a un lugar sin condiciones?”.

El domingo 29 a las 19:30, apunta la misiva, la familia recibió la última comunicación del paciente, indicando que tenía dificultades para respirar.

Denunciaron que la directora del hospital pidió que un familiar esté cada mediodía presente para recibir informes, “como si el tránsito fuera normal en un estado de excepción como el que vivimos. Y sin entender que la familia de Richi estaba aislada”. Es la cuarta irregularidad.

Aseveraron que buscaron un respirador, pero no lo encontraron ni en clínicas privadas. Es la quinta irregularidad.

“Richard murió por dos razones: la primera, por una neumonía y deficiencia respiratoria originada por el Covid-19, y la segunda, por la incapacidad, negligencia e insensibilidad de la gente que lo trasladó a un hospital municipal que no tiene las condiciones para salvar la vida de las personas diagnosticadas con coronavirus. Hacemos esta denuncia para que no le pase esto a nadie más”, apuntaron.

El Ministerio de Salud inició una investigación sobre este caso y la Alcaldía manifestó que cumplió con los protocolos.