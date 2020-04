Defensora dice que sus declaraciones sobre la llegada del coronavirus en septiembre fueron descontextualizadas

La Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado, aseguró que las declaraciones vertidas por la titular de esa institución, Nadia Cruz, sobre la llegada del Covid-19 (coronavirus ) en septiembre de 2019, fueron descontextualizadas por los medios de comunicación que las difundieron.

"Se aclara a la población que no se realizó tal afirmación y que la nota de referencia tomó solo un fragmento de una entrevista concedida al programa Estudio Abierto de ATB. En dicho punto, se hace referencia a la pandemia en general y no a la del coronavirus Covid-19 en particular", señala parte del comunicado.

Cruz aseguró que Bolivia y los países de Latinoamérica sabían ya en septiembre de 2019 que el Covid-19 se volvería pandemia y provocaría una crisis en los sistemas de salud.

Asimismo, dijo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) igual alertó, en septiembre de 2019, que el sistema de salud de Bolivia no podría sostener la llegada de la enfermedad.

"Se sabía a nivel Latinoamérica que venía la pandemia. Para septiembre de (201|9), entiendo, se había notificado a todos los Estados de que esto iba a ser muy fuerte en Latinoamérica. Además, había ya criterios técnicos de la OPS que decían que, dentro de Latinoamérica, el país que no podría sostener esta pandemia, por el nivel del sistema de salud, era Bolivia. Bolivia desde septiembre del 2019 como Estado, tenía conocimiento de que no estábamos preparados para la pandemia", manifestó Cruz.

En septiembre de 2019, el Gobierno estaba a cargo del expresidente, Evo Morales, quien renunció el 10 de noviembre de ese año; sin embargo, el exmandatario nunca se pronunció al respecto.

"La declaración vertida tenía como finalidad advertir que el sistema de salud boliviano no está preparado para atender una pandemia y/o emergencia sanitaria, afirmación que estuvo fundada en documentos e informes de la Organización Mundial de la Salud, así como en informes defensoriales sobre la temática de salud en Bolivia", añade la Defensoría en su comunicado.

Los primeros casos de coronavirus en Bolivia fueron reportados el 10 de marzo de 2020. Dos mujeres, de los departamentos de Oruro y Santa Cruz, adquirieron el virus en el extranjero.