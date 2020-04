Gobierno sugiere esperar hasta el inicio de la próxima semana para definir el futuro de la cuarentena

El ministro de Salud, Aníbal Cruz, consideró que se debería esperar hasta la próxima semana para asumir nuevas decisiones sobre la cuarentena total, decretada por el Gobierno para contener la propagación del coronavirus Covid-19.

"Usted me preguntaba ¿la cuarentena se va a postergar? Yo diría que se tendría que esperar por lo menos hasta el inicio de la siguiente semana, ver el comportamiento de la curva epidemiológica y, en base a eso, tomar medidas", sostuvo Cruz, en una entrevista con el programa televisivo "Que No Me Pierda".

Agregó que la decisión se tiene que asumir en base a medidas sanitarias, políticas y económicas "porque no nos olvidemos que la población está sufriendo en este momento por el aislamiento".

Desde el domingo 22 de marzo rige en Bolivia la cuarentena total y la medida se tendría que aplicar hasta el próximo 15 de abril, según la disposición gubernamental.

Pero, en los últimos días, algunas autoridades, principalmente regionales, empezaron a plantear la ampliación de la cuarentena porque los casos de Covid-19 todavía siguen en aumento de manera constante en algunos departamentos como Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.

Hasta anoche, el Ministerio de Salud registró 15 fallecidos y 210 casos confirmados de personas portadoras del coronavirus.