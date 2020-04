Empresa impulsa la fabricación de luces ultravioleta para esterilizar ambientes

Los equipos de desinfección en Bolivia y el mundo se han convertido en un artículo de primera necesidad para hospitales o centros con afluencia de gente para hacer frente a la pandemia por el Covid-19. Una de las alternativas son las luces ultravioleta de tipo C, que propone Zehnder Labter SRL en La Paz, que se utiliza para esteriliza ambientes.

Se trata de una lámpara de espectro C cuya función es esterilizar ambientes. La estructura de acero inoxidable se fabrica en Bolivia; en tanto, el bombillo debe llegar desde China y en estos momentos la demanda a nivel mundial incrementó, informó un miembro de la empresa Zehnder Labter SRL, Claudia Flores.

“Nuestra versión más simple es una lámpara que se coloca en medio de un ambiente, se estira el cable para enchufar desde otra habitación y se deja funcionando el tiempo necesario según las dimensiones del ambiente. Las personas no pueden tener contacto con la luz mientras funciona”, explicó Flores.

Agregó que en el mundo la utilizan para todo tipo de ambientes en hospitales, supermercados y otros. “Ahora lo utilizan en los vestidores del personal de salud para que el personal de limpieza no se contamine con la ropa de los médicos”, señaló.

En estos momentos, el equipo se encuentra funcionando en el Materno Infantil de La Paz. Sin embargo, se tienen pedidos en hospitales de otros departamentos, por este motivo, se espera la llegada de más bombillos de China, donde la fábrica está trabajando sin parar.

Flores indicó que la empresa tiene como especialidad las cabinas de bioseguridad, cuyos pedidos también se han incrementado por la emergencia del coronavirus.