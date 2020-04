Expertos: Cúspide de la curva de contagio será en mayo

COCHABAMBA |

La curva de contagio de la Covid-19 tendrá su punto más alto en el mes de mayo, aseguraron dos expertos, que sugirieron que la cuarentena se amplíe por lo menos hasta fines de abril y luego se evalúe el cumplimiento de esta medida.

El investigador y experto en salud pública, Yercin Mamani, y el presidente de la Sociedad de Neumólogos de Bolivia, Antonio López, coincidieron, por separado, que los casos de coronavirus seguirán aumentando y que la pandemia dudará al menos cuatro meses.

“Se espera que para mayo sea el pico, son proyecciones para toda Latinoamérica, que la región va a tener en mayo el máximo pico y para eso se están preparando los países”, indicó López.

Puntualizó que “por eso creo que va a ser necesario ampliar y radicalizar la cuarentena. Va tener que ser más reforzado, porque que hay sectores que no están cumpliendo”.

El investigador Yercin Mamani detalló que la curva epidemiológica se está “desacelerando”, pero que se mantiene dentro de las previsiones que se habían hecho.

Explicó que la curva epidemiológica se mide no con la sumatoria de los casos, sino con la cantidad de positivos por semana epidemiológica. Es decir, que lo que se debe observar es si hay más casos nuevos cada semana.

“Con esta curva no estamos en un descenso, pero sí en una desaceleración, seguimos ascendiendo; pero no tan rápido, eso se verificará con que la cantidad de casos no va a ser tan brusca y nuestro sistema de salud no se va a saturar. Porque los casos van a seguir aumentando y se estima que la pandemia va a durar cuatro meses, aunque otros países calculan que son seis meses. Pero no significa que esos cuatro meses vamos a estar en cuarentena”, indicó.

Detalló que el brote comenzó en la semana 11 (inicios de marzo) con 17 casos positivos, en la semana 12 se sumaron 18 casos y luego los positivos “explotaron”. En la semana 13 la cantidad de casos llega a 69, es decir el triple, y en la semana 14 esa cantidad se eleva hasta los 110 casos.

“En esta última semana, la 14 (finales de marzo), hemos llegado a tener 114 casos, ya no se ha duplicado y se mantuvo similar a la anterior (semana), entonces eso nos muestra que existe un descenso en la cantidad de contagios durante el periodo. Porque si no hubiera descenso los contagios serían el doble o el triple”, dijo.

Dijo que dentro de las proyecciones que se hizo para la semana 14 se estimó llegar a 165 positivos en el escenario negativo, y se ha superado esa cifra.

“Hasta ahí pensábamos que no nos iba bien, que la estrategia no funciona. Pero ya revisando la semana epidemiológica número 15, que es la primera semana de abril, después del 5 de abril, proyectamos llegar a 399 casos en el total, pero hasta el momento no hemos llegado esa cantidad”, indicó.

Entonces, aseveró, la cúspide de contagios será entre la última semana de abril y la primera de mayo.

Por ello, dijo, la decisión fundamental no es si la cuarentena se amplía, sino bajo qué modalidad: total o parcial.