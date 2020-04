Operativos conjuntos con fuerte control terrestre y aéreo marcan inicio de militarización en Santa Cruz

La militarización y cierre total del municipio de Santa Cruz comenzó desde las 0:00 horas de hoy y se extenderá hasta la medianoche del 20, así lo establece el Decreto Edil 237/2020, que da cumplimiento a la Ley de desastre municipal ante el aumento de casos de coronavirus.

El Comité de Coordinación de Crisis presentó el plan denominado Quedate En Casa o QENCA que se ejecuta en esa ciudad. La misma contempla mayor vigilancia de las vías para reducir el tránsito de personas y vehículos, un patrullaje aéreo y la instalación de puestos de control en centros de abasto fijos y móviles.

El ministro de Desarrollo Productivo, Wilfredo Rojo, afirmó que el plan fue elaborado por el Comité de Coordinación de Santa Cruz, compuesto por el Gobierno nacional, la Gobernación y la Alcaldía, las Fuerzas Armadas y la Policía, para que hacer cumplir la cuarentena decretaras para evitar la propagación del coronavirus Covid-19.

"El único objetivo para realizar este plan es el amor a Santa Cruz y a Bolivia pues en esta crisis ya no queremos ver a ninguna familia sufriendo esta terrible enfermedad, que se transmite muy fácil si no se cumple una serie de medidas y no se guarda la cuarentena", manifestó Rojo, según ABI.

Explicó que ese plan será ejecutado con el apoyo del Ejército y la Policía.

OPERATIVOS CONJUNTOS

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, José Enrique Terán, señaló que el plan busca cercar Santa Cruz.

Por su parte, el comandante de la Octava División del Ejército, Roberto Terrazas, informó que las principales tareas del plan son restringir el ingreso a la ciudad de Santa Cruz, para ello se bloquearán los puntos en el este, norte y sudoeste de esa urbe.

"Otra tarea es realizar patrullajes en los sectores de responsabilidad de las fuerzas para reducir transitabilidad de las personas y vehículos como indica el Decreto 4200 y las disposiciones municipales", agregó, según ABI.

Terrazas puntualizó que en sectores como el segundo y cuarto anillo no se permitirá el acceso a las vías, particularmente las avenidas donde se registra mayor velocidad, para ello en el cuarto anillo se habilitará solo un carril para tránsito vehicular.

Anunció que se realizará también patrullaje aéreo de toda la urbe cruceña.

"No solo se hará el patrullaje terrestre, sino también vía aérea a través de dos helicópteros y cuatro drones que van a informar y monitorear permanentemente", sostuvo.

MERCADOS

El comandante de la Octava División del Ejército agregó que otra medida es el establecimiento de puestos de control fijos en los ocho centros de abasto minoristas y un mercado mayorista, en los cuales se expenderán productos de primera necesidad.

Aclaró que se instalarán puestos de control, también, en los mercados móviles que se establecerán en las zonas establecidas por la Alcaldía.

Terán detalló que los mercados habilitados para el abastecimiento de alimentos son el nuevo mercado Los Pozos, Mutualista, Lazareto, Florida, Abasto, nuevo La Ramada, Mayorista nuevo y el del Plan 3.000.

Precisó que para ese control, las FFAA, la Policía y la Alcaldía desplazarán más de 1.500 efectivos, 100 camionetas y 50 motocicletas para hacer los patrullajes.

El jefe policial advirtió que serán rígidos con las personas que infrinjan la cuarentena y los vehículos que no cuenten con autorización para circular.

No obstante, Terán garantizó la circulación de vehículos que transporten alimentos, a personal médico y periodistas.

De los 82 mercados municipales, barriales y privados que hay en la comuna, solamente atenderán 8, además del Mayorista Abasto donde llegan los alimentos desde los centros de producción. La red de 35 supermercados e hipermercados de la ciudad también está autorizada a atender al público.

Para el transporte de alimentos, se establecieron rutas únicas y específicas, de modo que se permitirá el transporte de camiones con alimentos para la ciudad y el resto del país. Se controlará la salida de los ciudadanos en función al número de cédula de identidad.