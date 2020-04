Bolivianos, agradecidos con la solidaridad chilena esperan respuesta del Gobierno para volver al país

Luego de vivir casi una travesía por ingresar a Bolivia, 355 bolivianos se quedaron en Antofagasta haciendo cuarentena mientras esperan poder retornar al país y estar con sus familias.

Uno de los compatriotas, Jorge Corpus, contó que la mayoría de los bolivianos varados provienen de Santiago de Chile que trabajaban temporalmente en cosechas y por la crisis mundial del coronavirus muchos fueron despedidos por lo que decidieron volver a Bolivia.

“No nos alcanza para subsistir (por la Covid-19), cerraron los fondos, hubo despidos. Decidimos retornar a Bolivia y estar con nuestra familia”, contó Corpus.

En su intento por regresar, contó que muchos bolivianos compraron pasajes en la terminal de Santiago de Chile.

“Cada vez éramos más bolivianos. Nos controlaron en dos oportunidades y salimos con el protocolo y certificado de transitabilidad de los carabineros. Nunca nos dijeron que no podemos ingresar”, explicó.

Siguió: “A dos horas de llegar a Iquique nos dijeron que no podemos ingresar por el cierre de fronteras. Sabíamos que estaban cerradas pero el objetivo era hacer cuarentena con los otros bolivianos. Todos tenemos derecho de volver”.

Una vez en Iquique, les pidieron que retornen a Tocopilla, estando ahí les dijeron que no pueden quedarse y deben volver a Antofagasta y luego a Santiago de Chile.

“Ya en Antofagasta llegaron los buses para volver a Santiago, nadie quiso subir, ¿Qué íbamos hacer allá? Ya no hay trabajo”, contó.

Ese día pasaron la noche en la terminal de Antofagasta y la Gobernadora del lugar realizó gestiones para preverles un albergue y puedan quedarse para hacer cuarentena hasta que puedan retornar al país y reencontrarse con sus familiares.

Jorge, contó que pese a la travesía que atravesaron se sienten felices por las acciones de las autoridades de Antofagasta y fortalecidos por los ciudadanos chilenos y bolivianos en Antofagasta que los ayudan constantemente.

“Nos tratan muy bien, los chilenos y nuestros compatriotas son muy buenos, nos traen desayuno, almuerzo, cena”, expresó.

Sin embargo, mostró decepción por el Consulado de Bolivia en Antofagasta.

“Los llamé (al consulado de Bolivia en Antofagasta), no me responden; los escribí y me dejan en visto. Ni nos preguntan cómo estamos”, concluyó.