Repatriación de bolivianos se realizará por turnos debido a las limitaciones en Pisiga

Sin embargo, la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo pidió una inmediata coordinación con las autoridades bolivianas para que se resuelva esta situación que considera como un "un hecho humanitario grave".

"Quisiera que alguna autoridad de Bolivia se comunique con nosotros para que entiendan que esto no puede seguir, no podemos seguir reteniendo a estas personas que están en buena condición de salud, les estamos tomando los controles; pero si ellos no les abren las puertas va a ser difícil esta planificación, es importante la coordinación", dijo Rojo a Radio Bio Bio de Chile.