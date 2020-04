Defensora afirma que expulsión de policías en el trópico fue por un grupo reducido de pobladores

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, a tiempo de lamentar la expulsión de policías del trópico de Cochabamba, aseguró que ese acto fue protagonizado por un grupo reducido de pobladores.

“La Defensoría del Pueblo rechaza los hechos suscitados en el municipio de Shinahota, donde un grupo reducido de pobladores de esa localidad, y no así la población en general, provocó e incitó a la expulsión de efectivos de la Policía Boliviana, lo que generó una tensión que pudo haber desencadenado en hechos de violencia y confrontación”, señaló Cruz.

Aseguró que ya existe un contingente de efectivos de las Fuerzas Armadas en esa región del país “por lo que se deben generar los mecanismos interinstitucionales de coordinación con el objetivo de no crear confusión o inconvenientes entre ambas instituciones y las funciones que les corresponde”.

Entretanto, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció querellas por la expulsión de los policías por parte de pobladores del municipio de Shinahota. La autoridad de Gobierno acusó al expresidente, Evo Morales, de estar detrás de esa movilización.

“Vamos a tomar las acciones legales necesarias contra estos delincuentes, porque estos no son políticos, no son ciudadanos de bien, son delincuentes. Primero han arriesgado a su población y han querido flagelar policías, no lo vamos a permitir. El comandante nacional de la Policía se está querellando y he ordenado que el Ministerio de Gobierno haga las denuncias correspondientes penales”, manifestó Romero.

Los policías que fueron expulsados ayer por más de un centenar de pobladores del municipio de Shinahota fueron refugiados en el cuartel de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) ubicado en Chimoré y se analiza su evacuación del trópico de Cochabamba vía aérea.