Murillo no descarta encapsular el trópico 

El encapsulado del trópico es una opción para el Ministerio de Gobierno luego que el pasado jueves se expulsara a 85 policías del trópico. La autoridad de esta cartera de Estado, Arturo Murillo, dijo que no se busca la confrontación.

"Nosotros no vamos a permitir que no entre, ni salga gente de ahí (...) Estamos cuidando a la población", aseveró.

Asimismo, indicó que sin la policía será difícil que se abran los bancos y se haga el pago de los bonos anunciados por el gobierno.

"No quieren que se cobre bonos, no se cobrará, pero no vamos a caer en la confrontación (...) No quieren policía en los bancos, no se tendrá", dijo Murillo.

Indicó que buscan confrontar a la gente y buscar fallecidos. "Ellos van a matar a la gente", añadió.

El trópico estuvo cinco meses sin presencia policial, luego de los conflictos poselectorales de octubre. El pasado jueves fueron retirados de Shinahota tras una toma de las instalaciones policiales de este municipio por parte de pobladores.