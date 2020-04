Paciente que venció la Covid-19: “Yo pensé que era el resfrío, pero ya eran tres semanas sin sanarme”

Antonio (nombre ficticio) de 44 años sólo piensa en estar junto a su esposa y sus cuatro hijos, luego de haber enfrentado la enfermedad más temible del momento: la Covid-19. Es el primer paciente que fue diagnosticado de Cochabamba y también el primero en recuperarse. El temor, la discriminación, depresión y la soledad son algunos momentos que vivió a lo largo de su tratamiento que fue más de 20 días. Contó su historia a Los Tiempos y llama a la gente a la reflexión.

- ¿Cómo se contagió del virus y qué síntomas tuvo?

- Fui un contacto directo con una paciente que llegó de Italia. Yo estaba en Chimoré y ya estaba mal, porque estaba con gripe; justo cuando me llamaron del Sedes (Servicio Departamental de Salud) el 6 de marzo. Me dijeron que ella había dado positivo y era muy probable que los que tuvimos contacto estuviéramos contagiados. El 11 de marzo me sacaron la muestra y ya tenía problemas para respirar.

Yo vivo solo en Chimoré y como ya estaba con gripe no salía, me lo traían comida y evitaba el contacto.

- ¿Qué sintió el momento de la confirmación?

- Como fui el primero de Cochabamba no sabía cómo tomarlo. Me asusté. Lo único que quería era saber que mi esposa e hijos estén sanos y, segundo, no quería contagiar a nadie. Al inicio yo pensé que era el resfrío, pero ya eran tres semanas sin sanarme.

- ¿Cómo reaccionó la gente de su entorno?

- Yo trabajo en Chimoré 35 días y luego salgo siete. En ese momento estaba allá y les dije a mis jefes. Al inicio pensaron que era un resfriado más, pero cuando se supo que era positivo tuvieron miedo acercarse. La dueña de la casa donde vivo me quiso hacer botar inmediatamente. Fue a la Alcaldía y a todo lado para sacarme.

Los del Sedes llegaron con ambulancia y demás, y ella preguntó qué pasaba, pero la calmaron. Quería botarme, pero no se acercaba.

- ¿Lo tuvieron que trasladar a Cochabamba?

- El día 13 (de marzo) llegó una ambulancia y me llevaron al hospital Viedma, porque ya no podía respirar. Sacaron todas mis cosas y desinfectaron el lugar, por el miedo a contagiarse.

- ¿Cuánto tiempo se quedó en el hospital?

- Estuve hasta el viernes 3 de abril.

- ¿Cómo fue estar en el hospital, el trato?

- Estuve con tres doctores que se turnaban y me evaluaban y como cinco enfermeras. Tenían todas las medidas de seguridad. Me trataron muy bien, incluso mejor las enfermeras que son las que están en más contacto.

Nadie podía verme y el personal de salud tampoco se quedaba mucho tiempo. Me veían y me daban lo que me tocaba y se salían ese rato. Hasta el 4 de abril no tuve contacto con ningún familiar. Al salir mis primos me alojaron en una casa, porque yo tampoco soy de Cochabamba.

Estar hospitalizado es algo muy deprimente que no le deseo a nadie.

- ¿Cuál era su diagnóstico?

- Tenía el coronavirus, neumonía y deshidratación severa. En Chimoré hace bastante calor y estaba tomando agua caliente para matar el virus, pero me deshidraté. Todo eso me llevó a la insuficiencia respiratoria. No tuve que estar conectado a un respirador, pero me hacían nebulizar.

- ¿Qué tratamiento recibió?

- Antes de ser hospitalizado tomaba acitomicina y casualmente mi hermana es médico. Como veía que no sanaba me dio el medicamento. En el Viedma me dijeron que continúe tomándolo. También me dieron otro medicamento más.

- ¿Cómo tomó la noticia su familia?

- Mi esposa sabía y estaba preocupada; dos de mis hijos, los mayores, también. Los dos pequeños no saben. Hablo con ellosy me dicen: “papi, cuándo vas a venir”. Y yo les tengo que decir que es porque no hay autos. Ahora estoy en eso de ir a Oruro y estar con ellos.

- ¿Y cómo se sintió al saber que la prueba salió negativa, luego del tratamiento?

- Me sentí feliz. Me hicieron la primera prueba en Chimoré y era positivo, el 25 de marzo me sacaron otra, porque estaba mejor, pero seguía positivo. Me hicieron la tercera prueba el 3 de abril y salió negativo. Me sentí aliviado y contento. Y me hicieron un análisis más en esta semana y fue el segundo negativo y ahora sólo quiero ir a cuidar a mi familia.

- ¿Cuáles son las medidas que ahora debe tomar?

- Primero, me dijeron que 15 días no podía tener contacto con nadie, porque temían que siga contagiando, pese a ser negativo. Me dijeron que sólo podía usar un baño, cubiertos y demás. Ahora ya puedo convivir con otras personas. Sigo la cuarentena como los demás, pero estoy viendo de poder retornar a Oruro.

- ¿Qué podría decirle a la gente en general?

- Que se lo tomen muy en serio, porque es muy deprimente. Tratemos de mantenernos sanos, porque mi hermana también salió positivo, pero ella no tuvo ningún síntoma, porque se cuida harto y sus defensas estaban altas. Como yo estaba resfriado tenía las defensas bajas.

Entonces, cumplir la cuarentena. Cuando pase esto podremos encontrarnos con amigos y saldremos.

MÁS DATOS

Cochabamba, el tercero en casos

Cochabamba es el tercer departamento con más casos de coronavirus en el país, luego de Santa Cruz y La Paz.

Al menos la mitad de los casos se encuentran en la provincia Cercado. El resto están distribuidos entre los municipios de: Santiváñez, Punata, Omereque, Sacaba, Quillacollo, Cliza y Chimoré.