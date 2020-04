La Paz: paciente con Covid-19 dio a luz en un hospital; anuncian prueba para la bebé

LA PAZ |

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz, René Sahonero, informó que una mujer con coronavirus dio a luz a una niña, la mañana de hoy, en el Hospital del Norte en El Alto y anunció que se hará prueba a la bebé para verificar si se contagió con el virus.

"Esta mañana ha tenido a su bebé, una niña. Ambas están estables. Mañana (martes) se le va a tomar la muestra tanto a la mamá como la bebé", indicó, Sahonero, a tiempo de agregar que ambas pacientes están bajo observación permanente.

Indicó que la prueba a la madre se le hará para saber si el virus continúa en su cuerpo.

El director aseveró que la mujer que dio a luz, es la paciente que denunció el fin de semana, en las redes sociales, maltrato en un hospital.

En un video, la paciente relató que la trasladaron de Patacamaya hasta la sede de Gobierno. Agregó que una vez en el nosocomio, no le dieron desayuno pese a su avanzado estado de gestación, que incluso con lágrimas pidió que la lleven de regreso a su vivienda.

" No me dieron desayuno, estoy aquí, en este cuarto, helada, las comidas me pasan por aquí, por el baño, me tengo que subir a esa silla para alcanzar. Estoy desesperada, tengo ocho meses de embarazo", contó la joven. Asimismo, pidió un informe sobre la situación de la paciente.

"La paciente ha pasado un peregrinaje, ha estado en un depósito, en vez de un centro de aislamiento, La hemos ido a rescatar con un viceministro y la trasladamos a un hospital", señaló.