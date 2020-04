Defensa recuerda que solo bolivianos con residencia de dos años podrán cobrar los bonos

El ministro de Defensa, Fernando López, informó hoy que el Decreto Supremo 4222 limita el cobro de bonos a bolivianos que tiene una residencia de al menos dos años.

El Decreto Supremo 4222 establece que “las bolivianas y bolivianos para ser beneficiarios de la Canasta Familiar, los Bonos Familia y Universal, deben contar con residencia permanente en el territorio nacional de al menos dos años anteriores a la emisión de los mismos”.

"Esto significa que aquellos bolivianos que tienen la intención de entrar a Bolivia para cobrar los bonos y que no viven en Bolivia y solo vienen a cobrar, no lo podrán hacer", agregó López.

La autoridad ya advirtió ayer que hay bolivianos, sobre todo de Argentina, que retornan a Bolivia solo para cobrar los bonos del Gobierno ante la emergencia por la Covid-19.

"Hay bolivianos que tienen doble vida, no sean desconsiderados, reciben beneficios del Gobierno argentino y vienen a recibir beneficios del Gobierno bolivianos. No es correcto si vivo en la Argentina cruce la frontera solo para recibir bonos o canastones, las autoridades tienen razón, no habrá dinero que alcance", manifestó desde Yacuiba.

Los bonos y pagos de servicios que solventará el Gobierno, implicarán la erogación de 4.220 millones de bolivianos, es decir, unos 600 millones de dólares. Ello equivale aproximadamente al 1,5% del PIB.