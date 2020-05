Áñez envía a ALP proyecto de ley para habilitar el hospital de Montero

La presidenta Jeanine Áñez informó hoy que envió un Proyecto de Ley de emergencia a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para habilitar el hospital de tercer nivel del municipio de Montero.

“Como Presidenta envíe a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de emergencia que nos permita tomar y ocupar de inmediato el hospital de Tercer Nivel de Montero. Con su inmediata aprobación salvaremos vidas”, escribió la mandataria en su cuenta de Twitter.

Como Presidenta envíe a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de emergencia que nos permita tomar y ocupar de inmediato el hospital de Tercer Nivel de Montero. Con su inmediata aprobación salvaremos vidas. pic.twitter.com/l27I7cgcwL — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) May 28, 2020

Ayer, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, presentó una acción popular ante el Palacio de Justicia cruceño para exigir que el hospital de Montero entre en funcionamiento.

“Presentamos este recurso para que el hospital de Montero se abra sí o sí, mediante el órgano ejecutivo, la justicia o mediante el poder popular. No se puede esperar más, ante esta situación y, por eso, he presentado esta acción popular, que es constitucional para que la justicia también determine que se abra este hospital. No se le va a dar más vuelta al asunto”, dijo Costas.