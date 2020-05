Ponchos Rojos piden retorno a clases presenciales; dan 72 horas a Cárdenas

Los Ponchos Rojos de la provincia Omasuyos de La Paz pidieron hoy al ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, la instrucción de retorno a clases presenciales en áreas rurales porque este sector no está en condiciones de continuar de forma virtual. Dieron un plazo de 72 horas.

Santos Apaza Vila, dirigente del sector, aseguró que las poblaciones del área rural no están en la condiciones de acceder a los cursos virtuales porque no tienen un buen acceso al internet. La señal llega sólo a ciudades intermedias, pero no a comunidades.

"Nuestros hijos ya tienen que volver a las clases, este año no lo pueden perder. Pedimos al Ministro de Educación que se ponga la mano al pecho porque no hay buen acceso al internet. Los niños deben aprender a escribir con un educador presencial. Damos un ultimátum de 72 horas, desde el lunes ya tienen que comenzar las clases", manifestó.

Según Apaza, los alcaldes de esa región se encargarán de hacer cumplir con rigurosidad las medidas de bioseguridad para evitar la propagación de la Covid-19. Esta declaración la remiten pese a que La Paz es el tercer departamento con más casos de coronavirus.

Todavía no hay fecha para el reinicio de las labores educativas presenciales en el país. El Ministro de Educación presentó, el 27 de mayo, un plan de contingencia de la educación superior.